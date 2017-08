Jak je to v NHL s čísly na dresu? Nejpoužívanější je 22 nejvzácnější 0

Pro někoho to je datum narození, pro někoho cifra spojená s pocitem štěstí. Někdo má na zádech takové, které mu v klubu přidělili a jsou také tací, kteří sáhnou po tom, co je volné. Čísla, která nosí hokejisté na dresu, mají různé příběhy, a tak si na ně server bardown.com trochu posvítil a připravil přehled těch nejvíce a nejméně nošených od ročníku 1950/51. Mezi těmi vzácnými se objevil i jeden Čech, i když jen velmi krátce.

O sedmičce se říká, že je šťastným číslem, ale třiadvacítka ji potají následuje. Prý je to magické číslo, sáhl po něm před lety po přestupu z Manchesteru United do Realu Madrid také fotbalista David Beckham. V NHL patřívalo například slavnému Bobu Gaineymu, Bobu Nystromovi, či ostrostřelci Milanu Hejdukovi.

Z historického hlediska byl asi nejlepším nositelem čísla bostonský Milt Schmidt. Autor 575 bodů v NHL a dlouholetý útočník Bostonu například vyhrál bodování soutěže ještě před 2. světovou válkou, kde následně také tři roky sloužil. Do ligy se pak vrátil a získal také Hart Trophy. Zesnul v lednu 2017 v úžasných 98 letech. Z českého pohledu nosil patnáctku ještě nedávno Andrej Nestrašil z Caroliny.

Perfektní vyslanec se dá najít v současných dobách, je jím slovenský útočník Marián Hossa. I když číslo před lety vyměnil za opačnou 81. Pětinásobný účastník finále Stanley Cupu a trojnásobný vítěz slavné trofeje by měl v budoucnu být členem Hokejové síně slávy v Torontu. Tuto tradiční cifru ale měli v oblibě například také Denis Savard či Dave Taylor, nosí ji také Ondřej Palát z Tampy Bay.

Vrátí se ještě Marián Hossa do NHL?

Vrátí se ještě Marián Hossa do NHL? • Foto Profimedia

Jako první nováček překročil hranici padeásti gólů, a to se mu pak povedlo i v dalších osmi ročnících. Kdyby zůstal zdravý a nekončil kariéru v pouhých třiceti letech, určitě by dosáhl na víc, než 573 gólů. Dvaadvacítku nosil v minulé sezoně v Dallasu útočník Jiří Hudler, proslavila i Brada Parka a Daniela Sedina.

Nejméně používané - 5. místo, číslo 99

Číslo Wayna Gretzkyho už v NHL nikdo nosit nesmí • Foto Profimedia.cz

Počet hráčů: 3

Sem tam se najde někdo, kdo si vezme legendární čísla jako 68, 66 či 87, ale vzít si 99? Což o to, už pár let je ligou vyřazené, ale ani v letech, kdy Wayne Gretzky hrál, si nikdo netroufl. Před ním to ale stihli Rick Dudley a Wilf Paiement.