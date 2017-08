Jágr vedle McDavida v Edmontonu? Nemusí to být jen sci-fi…

Jenom další z řady zámořských spekulací? Nebo je to něco žhavějšího? Tentokrát by mohlo jít o druhou variantu. Jde o možné spojení Jaromíra Jágra s Edmontonem, tedy klubem, v němž působí útočník Connor McDavid, aktuálně největší hvězda NHL. Na zámořských webech se spolupráce 45leté legendy s kanadskou organizací, v jejíž vedení figuruje i Wayne Gretzky, nejslavnější hokejista všech dob, objevuje jako jedna z variant. Podle informací iSport.cz to ale není žádný úlet…