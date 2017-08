Jágr do Edmontonu? Nejlíp se mi vyjednává s Kladnem, smál se

Jako by se vrátil čas o 12 let zpátky. Jágr dostal od Prospala přihrávku z rohu hřiště a krátkým švihem ji poslal přesně do šibenice. Kulisami této akce však nebylo mistrovství světa ve Vídni 2005, ale rozlučka Martina Havláta, na níž se oba aktéři představili v roli hráčů. Zatímco Prospal už se přesunul do role trenéra, o tři roky starší Jágr stále čeká na smlouvu v NHL. „Nabídky neřeším, hlavně musím být připravený,“ nechal se slyšet.

Bude to Calgary? Ottawa? Edmonton? Ani sám Jágr zatím nic neví, nebo alespoň nechce nic přiznat. „Nechávám to na svém agentovi. Pár týmů projevilo zájem, ale nešlo o nic konkrétního,“ odmítá nejrůznější spekulace.

Jak jste si užil rozlučku Martina Havláta?

"Byla to exhibice, o nic nešlo, nehrálo se naplno, bylo vidět, že hráči Brna to vzali lehce. Horší by bylo, kdyby jeli naplno."

Vy sám jste dal hezký gól, dařilo se vám. Hrál jste naplno?

"Já už ve svých letech musím. Hraju naplno a doufám, že soupeř nehraje."

Byl pro vás tento zápas inspirací pro svoji případnou rozlučku?

"Těžko říct. Já raději odejdu v klidu a nikomu o tom neřeknu."

Sám jste přiznal, že příprava na NHL a KHL je odlišná. Jakým způsobem trénujete nyní?

"Nějaké změny tam jsou, ale nedá se říct, že by byly nějak výrazné. Je to nepříjemné, protože nevím, kde skončím. Může to být NHL, KHL, v Česku. Takový rozdíl to zase není, důležité je, aby byla chuť. Nepříjemné je to z toho pohledu, že nevím, kdy mi začne sezóna, protože mezi NHL a Evropou je rozdíl minimálně měsíc."

Jsou nějaké indicie, kam nakonec zamíříte?

"Nejvážnější a nejlepší jednání jsou asi s Kladnem. Mají rozumného majitele, který ví, co chce." (usmívá se)

Může to být Edmonton?

"Vážně nevím, nemám tušení a nechávám to na svém agentovi. Myslím se, že je pár mužstev, která projevila zájem, ale nic konkrétního."

Ráno trénoval v Anglii, odpoledne už stál v hokejové bráně při rozlučce Martina Havláta. Kdo? Petr Čech!

Rozhoduje u nabídek i třeba výše daní či teplota v dané oblasti? Přece jen v Edmontonu je chladněji než na Floridě.

"Hlavně bude záležet na zájmu klubu. Čím větší zájem, tím větší šance, že dostaneš lepší roli. Jak ji potom využiješ, to už záleží na tobě. Já se musím starat, abych byl připravený, když nějaká nabídka přijde, o nic jiného nemá cenu se teď starat."

Co je tedy rozhodujícím faktorem? Pozice v prvních dvou útocích?

"Na tom mi zase tolik nezáleží. Moc dobře vím, že nejsem stejný hráč jako před patnácti lety, kdy jsem rozhodoval zápasy. Je věc trenérů, do jaké pozice mě dají, ale nepotřebuju být v první lajně. Pro mě by bylo lepší, kdybych byl ve druhém, třetím útoku, protože tam nastupujete proti horším obráncům, co si budeme povídat. Tohle štěstí jsem nikdy neměl, i naposledy na Floridě jsem nastupoval proti těm nejlepším, což je pro mě obtížné."

Máte v hlavě i počet zápasů? Na Gordieho Howea jich ztrácíte pouze 56.

"Zápasy jsem nikdy neřešil. Je pravda, že když jsem se vrátil, tak jsem si říkal, že bych moc rád udělal 2000 bodů, ale to je hrozně daleko. Na druhou stranu jsem ale taky nečekal, že bude tak těžké sehnat práci v NHL."

Dovedete si představit v Česku i jiný klub než Kladno?

"Výhoda hraní za Kladno je v tom, že v případě nabídky z NHL můžu kdykoliv odejít a nemusím čekat, až skončí extraliga. Kdyby se například někdo zranil a přišla nabídka, můžu se ze dne na den sebrat a odejít do NHL."

Martin Havlát se loučí s kariérou! Jeho tým se v exhibičním zápase postavil týmu Komety Brno. Kdo v týmu Martina Havláta nechyběl? Jaromír Jágr, Petr Čech nebo třeba Václav Prospal.