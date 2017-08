Barkova zklamal Jágrův odchod: Patří mezi nejdůležitější lidi v mé kariéře

Pro Floridu skončil uplynulý ročník zklamáním, klub zůstal před branami play off a nenaplnil očekávání. Panthers měli navázat na nejúspěšnější základní část historie a následný postup mezi nejlepší šestnáctku. Pomoci měly také drahé letní posily.

Místo toho Panthers skončili až na třináctém místě ve Východní konferenci. Určitě ne vinou Jaromíra Jágra, který byl čtvrtým nejproduktivnějším mužem týmu a společně s Barkovem jediným, kdo skončil ve statistice +/- v kladných hodnotách. Právě mladý Fin je z odchodu mentora hodně nešťastný. Naposledy s ním mluvil po základní části a čekal, že na podzim se znovu v šatně potkají.

„Lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem z jeho odchodu zklamaný. Hodně mi pomohl když sem přišel a bylo to vidět i na ostatních. Pomohl všem, je určitě jedním z nejdůležtějších lidí v mé kariéře," nešetří chválou dvojka draftu z roku 2013.

Jágr sám před pár dny potvdil, že zájem v nejlepší lize světa o něj stále je, ale že sám nečekal, jak složité shánění práce v NHL pro příští rok bude. Ačkoliv za ním stojí výtečná čísla a míří na něj chvála odkudkoliv, kde působil, stále zůstává v polovině srpna volným hráčem. Barkovovi se to nelíbí.

„Doufám, že někde podepíše. Ať už to bude NHL, KHL, soutěž v Česku, prostě kdekoliv. Chci ho vidět hrát," řekl Barkov pro NHL.com.

Jedenadvacetiletý rodák z Tampere má k veteránovi vřelý vztah, vedle něj se začal v lize prosazovat a výrazně staršímu spoluhráči vděčí za leccos. „Naučil mě různě na ledě přistupovat k určitým situacím, hodně mi pomáhal také při trénování a ukázal mi, jak být správným profesionálem," připomíná.

Do inzerátu pro ostatní kluby připojil pak další důležitý faktor - nakažlivost, jakou má jeho přístup ke hře. „V lize je snad odjakživa a vlastní plno rekordů a stejně hokej zbožňuje a chce být ještě lepší. Navíc chce každému pomoci k výhře, a to je to důležité. Když ho vidíte něco takového dělat, hned se to snažíte napodobit," dodal.

720p 360p <p>Jaromír Jágr se loučil s Martinem Havlátem a ještě stihl vtipkovat o své budoucnosti. Nejvážnější jednání vedu s Kladnem. Majitel Kladna ví, co chce, smál se.</p> REKLAMA Jágr vtipkoval: Nejvážnější jednání jsou s Kladnem. Majitel ví, co chce • VIDEO iSport TV