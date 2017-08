Pastrňák v TOP 50 hvězd NHL. Je jen jedno místo za Ovečkinem

V minulé sezoně vyskočil do stratosféry, 34 gólů znamenalo víc, než dvojnásobek jeho předchozího maxima. Ve 21 letech má před sebou ještě spoustu skvělých sezon. Tak vysvětlují v The Hockey News, proč Davida Pastrňáka zařadili mezi TOP 50 hráčů NHL. Jediný Čech téměř dohnal v hitparádě Alexandra Ovečkina, skončil v závěsu za ním na 37. příčce. Až pak následují Claude Giroux, Artěmij Panarin nebo Steven Stamkos. Sidneyho Crosbyho na prvním místě žebříčku vystřídal Connor McDavid.

Novou smlouvu stále ještě nepodepsal, jednání trvají už přes měsíc. „Nezaměstnaný“ David Pastrňák zůstává chráněným volným hráčem, nemá potuchy, kdy se s Bostonem dohodne na kontraktu, který ho může zabezpečit pro zbytek života. Ale všichni berou jako hotovou věc, že v Bruins bude pokračovat. V elitní padesátce podle The Hockey News v tom není sám. Podobnou nejistotu prožívá Němec Leon Draisaitl z Edmontonu.

„Jen čekám a nechávám vše na svém agentovi (J. P. Barry), aby s klubem komunikoval. Soustředím se na to, abych se připravil na novou sezonu,“ řekl Pastrňák pro nhl.com. „Pokud jde o mě, chci se stále zlepšovat a nechci moc myslet na věci kolem. Nechávám tomu volný průběh a ono to nějak dopadne,“ dodal.

Rodák z Havířova prožil průlomovou sezonu. Jeho produktivita stoupla z 26 bodů (15+11) v 51 utkáních sezony 2015/16 na 70 bodů (34+36) v předchozím ročníku, kdy startoval taky na Světovém poháru i mistrovství světa. „Byla to moje třetí sezona v NHL a určitě mi v ní pomohly zkušenosti, které jsem nasbíral předtím,“ přiznal jeden z 26 hráčů, kteří nasázeli aspoň třicet branek.

GALERIE: TOP 50 hráčů NHL podle The Hockey News:

1. Connor McDavid (centr, Edmonton) - Skokan roku, to nejlepší má pořád ještě před sebou. Stal se hlavní hnací silou znovuvzkříšených Edmonton Oilers, s nimi vstupuje do své třetí sezony. Korunu nejlepšího hráče převzal po Sidney Crosbym.







7 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii

Bylo to i díky tomu, že dostal víc času na ledě a nastupoval v první přesilovkové formaci s nejlepšími lídry Bruins. „Předtím jsem se ke hře v početní převaze moc nedostal, možná jen na pár střídání. Hrát na přesilovce přitom není jen o bodech, ale i tom, že máte puk častěji na holi a získáváte tím víc sebevědomí, což vám hodně pomáhá ve zbytku zápasů. Pocit jistoty se projeví při hře pět na pět,“ pokračoval Pastrňák.

Čas kvapí, tréninkový kemp začne za měsíc. Do té doby by se prý stejně jako on rád domluvil i Boston. Podle odhadů vycházejících z příjmu hráčů podobného kalibru může Pastrňák dostat smlouvu s ročním příjmem kolem až sedmi milionů dolarů (asi 154 milionů korun). Ale obě strany se zatím nedohodly. Můžou se při tom rozcházet jak ve výši částky, tak v délce kontraktu.

„Absolvoval jsem pár hovorů s lidmi z Davidova okolí a doufám, že v určitý čas dojdeme do kýženého cíle. Rád bych, aby se tak stalo brzy, ale nemáme žádný časový plán,“ uvedl generální manažer Don Sweeney.

Jednání uvízla ve stojatých vodách, Pastrňák se však bez ohledu na to připravuje na novou sezonu a těší se, až se situace ohledně jeho smlouvy vyřeší a on bude pokračovat v tom, co v Bostonu započal.

„To, že nastupuju za klub s tak bohatou historií, je pro mě mimořádná věc. A když máte skvělou minulost, máte i světlou budoucnost. Spousta kluků má totiž už hodně zkušeností a hráči jako já se od nich můžou každý den něčemu přiučit,“ vyprávěl útočník, který se v čerstvém žebříčku TOP 50 hokejistů objevil jako jediný český hráč. V celkovém pořadí byl zařazen na 37. místo těsně za Alexandra Ovečkina, dostal přednost před zástupem dalších hvězd.