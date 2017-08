Pastrňáka nevyměníme, vzkazuje GM Bostonu. Za mladíka se postavil i Rask

Generální manažer hokejistů Bostonu Don Sweeney ujistil, že se Bruins nechystají vyměnit českého útočníka Davida Pastrňáka do jiného týmu NHL. Uvedl to na dotaz deníku The Boston Globe, jenž tak reagoval na sílící spekulace ohledně možného odchodu havířovského rodáka, který je chráněným volným hráčem a stále čeká na novou smlouvu. Stejný názor potvrdila i brankářská jednička Tuukka Rask.