Zbyněk Michálek ještě nekončí. Pořád mám co nabídnout, vzkazuje do zámoří

V Arizoně odehrál bezmála 400 utkání, i přes rozpačité sbohem tak na ni nedá dopustit. Nebojí se otevřeně mluvit o situaci v klubu, který momentálně prochází velkou přestavbou. „Diváci nechodí, řeší se problémy s arénou, mění se vlastníci, tým navíc nepatří mezi nejbohatší. Klubu tak nezbývá než sázet na mladé kluky a doufat, že časem vyrostou,“ stále věří v lepší časy svého osudového týmu. Na led vyrazil minulý týden při rozlučce kamaráda Martina Havláta v Brně.

Jaké bylo se zase sklouznout po roce v Česku?

„Super, byla to povedená akce. Znovu se setkala super parta, bylo hodně srandy, užíval jsem si to a snad se to líbilo i divákům. Je vidět, že Brno je hokejové město, lidé zůstali až do konce i přes volnější tempo. Havli to udělal moc pěkně.“

O vás se proslýchá, že pokud nedopadnou námluvy v NHL, tak máte v plánu končit. Je to pravda?

„Kdo to říká? Sám nevím, abych řekl pravdu. Vracím se zpět do Ameriky, dětem začíná škola, takže uvidíme, jak to bude dál. Trénoval jsem celé léto, jsem připravený, na ledě se sice teprve začíná, ale uvidíme, jaké budou nabídky, co přijde.“

Evropa by vás nebrala?

„Tady jsme s agentem zatím nic nehledali. V Americe mi na rovinu řekli, že žádné nabídky nemám. Až časem se uvidí, jestli budu mít i s ohledem na rodinu chuť jít hrát do Evropy.“

Lákala by vás možnost nějakého try outu na kempu NHL?

„Neříkám ano ani ne, záleželo by na situaci, na týmu, kolik mají obránců a jaká by byla reálná šance se prosadit. Už mám něco za sebou a asi bych nešel někam dělat pokusného králíka, ale záleží na konkrétním týmu.“

Bolelo hodně, když vás Arizona během sezony poslala na farmu, a dala tak vlastně signál, jak jste pro ni zbytečný?

„Jasně že mě to štvalo, ale už je to za mnou a nechci se k tomu vracet. Sezona nakonec dopadla celkem úspěšně, nic jsem nezabalil a hrál dál naplno. Mám hokej pořád rád, ten pocit, když člověk obleče dres a chce udělat to nejlepší pro úspěch týmu, to jsou věci, které vás drží pořád a nepustí. Taky si nechci na konci kariéry kazit jméno, dělat ze sebe hvězdu, která se urazí, spíš se snažím pomoct mladým klukům a užívat si to. Proto jsem do toho šel i na farmě naplno, hrál jsem bez tlaku a chtěl bych v tom pokračovat. Vím, že konec kariéry se blíží, a když půjdu někam hrát, tak chci, aby mě to bavilo a aby to dávalo smysl pro rodinu. Mám tři děti a rodina je pro mě úplně jednoznačně na prvním místě.“

Právě, konec kariéry se blíží, vy máte za sebou skoro 800 zápasů v NHL. Nebylo právě proto těžké se kousnout a makat dál? Asi by se nikdo nedivil, kdybyste všechno v Arizoně zapíchl, že tohle nemáte zapotřebí...

„Já jsem nikdy v životě neměl nic zadarmo, byl jsem odmalička zvyklý si všechno vybojovat sám. Po cestě do NHL jsem si prošel spoustou věcí, měl jsem hodně zranění, takže tohle byla další věc, která vás nesmí položit. Spíš mě motivovala dokázat, že na to stále mám.“

Že jste lepší, než vás v klubu vidí?

„Pořád si myslím, že zvládnu hrát na slušné úrovni. Jasně, hokej se sice zrychluje, hlavně v NHL dostávají přednost mladší kluci a celá soutěž se ubírá jiným směrem, ale i tak doufám, že ještě mám co nabídnout. Teď se jen ukáže, jestli se najde nějaký tým, který mi dá šanci se znovu ukázat. Chuť mám.“

V Arizoně vám šéfoval 28letý generální manažer John Chayka. Jaké to bylo, když vás takhle mladý kluk poslal na farmu?

„Já jsem s ním skoro vůbec nekomunikoval. Vše jsem řešil s trenérem Tippetem, s Chaykou jsem skoro vůbec nemluvil.“

Docela paradox, že jste na tom byli stejně s bratrem Milanem. O něj zase během sezony přestalo stát Toronto a taky skončil na farmě.

„Přesně tak, jsme na tom stejně. Hlavně aby nám sloužilo zdraví, to je základ, bez něj člověk nic neudělá. Oba nás hokej baví, ale máme něco za sebou, prošli jsme si i řadou zranění, máme rodiny, takže ty nejvyšší priority už jsou jinde.“

Je rozumné, kudy Arizona našlápla cestu? Kromě vás se zbavila i Shanea Doana, zkušení hráči jsou najednou pryč.

„Je to směr celé NHL. V Arizoně chtějí dávat šanci mladým, ale otázkou zůstává, jestli je to rozumné. V Edmontonu na podobný přístup dojeli a trvalo několik let, než se z toho dostali. Hokej v Arizoně teď není v nejlepší pozici, lidé nechodí, řeší se problémy s arénou, mění se vlastníci, tým navíc nepatří mezi nejbohatší, takže si nemůže dovolit kupovat největší hvězdy. Asi jim nezbývá nic jiného než sázet na mladé hráče a doufat, že časem vyrostou, vyřeší se problémy s arénou a tamní hokej půjde nahoru. Situace není dobrá, hrát proti kvalitnějším a finančně zajištěným týmům není lehké.“

Změnil se nějak váš vztah ke klubu, kde jste odehrál deset sezon?

„Ne, neřeším, že mě poslali na farmu, pořád jim držím palce, aby se vše zlepšilo. Arizonu mám rád, držím jí palce, prožil jsem tam nejlepší roky a doufám, že se zase zvedne, ale současná situace není ideální.“