Hyka zakusil Vegas. Promluvil o vedru, hazardu i gratulaci od Girouxe

Prožil životní sezonu. Díky výborným výkonům v extralize se Tomáš Hyka stal pravidelným reprezentantem. A dotáhl to až na světový šampionát, kde naskočil do čtyř zápasů. Následně přišel zájem ze zámoří, konkrétně od nováčka z Las Vegas, se kterým rychlonohý bruslař podepsal roční smlouvu. Ve městě hazardu se už byl ukázat i na kempu nováčků. „Kam člověk vleze, tam kasino, prostě Vegas,“ usmívá se 24letý útočník.

Léto měl Tomáš Hyka perné. Po vypadnutí s Mladou Boleslaví v play off absolvoval dlouhou přípravu s národním týmem, následně mistrovství světa, dovolená, nováčkovský kemp a všemožné zařizování ohledně přesunu do zámoří. Kromě toho se stihl i zasnoubit s dlouholetou přítelkyní Kateřinou, kterou požádal o ruku jen pár dní po svatbě velkého kamaráda a nyní již bývalého spoluhráče Pavla Musila.

K zasnoubení vás inspirovala právě svatba kamaráda?

„Ne, to ne, určitě mě neinspiroval. Už jsem to měl naplánovaný. Chtěl jsem to udělat dříve, ale myslel jsem, že počkám na vhodnou, nečekanou chvíli, což se povedlo. Měl jsem velkou radost, že mi řekla ano, protože Kačka je nedílnou součástí mého života, strašně mi pomáhá.“

Svatba bude ve Vegas?

(směje se) „Ne, to samozřejmě ne. To bychom rodičům nemohli udělat. Až po sezoně tady v Česku.“

Po konci extraligové sezony jste měl pořádně napěchovaný program.

„Pauza od doby, co jsme vypadli v předkole s Chomutovem, až do mistrovství byla dlouhá. Já si to strašně užíval, že jsem v nároďáku alespoň chvilku mohl být s klukama, s Pavlem Musilem a Radanem Lencem. Pak to celkem uteklo, byl jsem strašně rád, že jsem se dostal na mistrovství. Byla to pro mě obrovská zkušenost a myslím si, že mi to pomohlo i k tomu podpisu s Vegas. Bylo to něco neskutečného. Ta smlouva už byla taková třešnička na dortu. Vůbec jsem to nečekal. Už jsem byl na dovolené, když mi volal agent, že mě chtějí podepsat a že to musí být do druhého dne. Museli mě podepsat do nějakého 15. června, protože jsem byl pod smlouvu, a kdyby mě nepodepsali, tak bych pak musel v Boleslavi vypovědět smlouvu. Tak jsem si trošku zpříjemnil dovolenou.“

Byly už předtím během sezony nějaké náznaky, že by NHL mohla vyjít?

„S agentem jsem mluvil během mistrovství. Říkal, že mě Vegas sleduje, že se jim líbím, ale žádná diskuze o tom, že by se mnou měli podepsat smlouvu, tam nebyla. Pak to bylo o to příjemnější, když jsem se dozvěděl, že mě chtějí podepsat. Ale během mistrovství nebo celé sezony to nebylo dané, že půjdu pryč, že zrovna podepíšu do Vegas, to určitě ne.“

V červnu jste se zúčastnil nováčkovského kempu Vegas. Jak to probíhalo?

„Byl to klasický development kemp. Byli tam hráči z draftu, který byl týden předtím. Z těch podepsaných hráčů jsme byli asi tři nebo čtyři, pak tam byli další pozvaní hráči. Bylo to spíš o poznání organizace, jak to funguje, prostředí kolem. Bylo to super, jsem rád, že jsem tam byl, že jsem mohl vidět, jak to funguje, nahlédnout do té organizace i do města.“

Překvapilo vás něco?

„Překvapila mě ta kasina všude. (směje se) Kam člověk vleze, tam kasino. A samozřejmě horko, bylo asi 50 stupňů. Ale jinak je vidět, že je to nový tým, je tam natěšenost a odhodlání.“

Bavil jste se nějak s vedením klubu či trenéry o roli v týmu?

„To ne. Spíš se mě ptali na organizační věci, co budu dělat přes léto, kde a jak budu trénovat, kdy přiletím a podobně. Ohledně týmu se se mnou nikdo nebavil, ani trenér.“

Na prohlídku města byl čas?

„Přiletěl jsem o dva dny dříve, než jsme měli sraz, takže jsem se ve městě byl podívat. Je to krásný, je to Vegas (usměje se). Je to odlišné město od ostatních, ale hezké.“

Nebojíte se, že vás město hazardu zkazí?

„Ne, to určitě ne. Nejedu si cvrnkat kuličkama nebo sázet na ruletě. Jedu se probojovat do A týmu, udělám pro to všechno. Samozřejmě jsme se ale byli podívat, někteří kluci si i zahráli. Když přijde nějaká šance s týmem, takový zpestření, tak si třeba zkusím zahrát.“

O setkáních s Girouxem a Jágrem

Vegas čeká velmi specifická situace, všichni hráči jsou noví, sejdou se vlastně až na přípravném kempu před sezonou. Ten tak bude hodně důležitý.

„Určitě, všichni jdou do neznáma. Jsou tam samozřejmě zkušení hráči, kteří místo budou mít jasný, ale bude záležet na kempu, jak se kdo předvede. Já nemám na co čekat, smlouvu mám na jeden rok, chci se ukázat, probojovat se do týmu. Na mistrovství jsem si ukázal, že s těmi světovými hráči můžu hrát. Udělám pro to všechno. Rozhodující bude, jak se mi povede start do kempu. Budou chtít vybudovat tým do budoucna, to je pro mě šance. Rozhodně větší šance než kdybych šel do týmu, který je jasně danej.“

Jednou jste byl už NHL celkem blízko, v 18 letech jste překvapil na kempu Philadelphie. Dal jste dokonce gól proti Torontu, na ledě vám gratuloval i Claude Giroux. Co tehdy nevyšlo?

„To bylo něco neskutečného. Už v nováčkovském kempu jsem dal gól Washingtonu. Pak jsem přišel jako nedraftovaný hráč do kempu, povolali mě do zápasu proti Torontu, kde jsem dal taky gól a hrál jsem v lajně se Scottem Hartnellem a Claudem Girouxem. Už si ani moc dobře nepamatuju, co nevyšlo. Rok předtím jsem nehrál v Americe, nebyl draftovanej, tak mě nemohli jako jsem rád, že teď přišla ta pravá smlouva.“

Tehdy jste se ve Flyers potkal i s Jaromírem Jágrem.

„Je to tak. Pamatuju si, že byl zrovna zraněnej, měl nějaké problémy s třísly a na ledě jsme se snad potkali jen jednou. Ptal se mě jenom, jak se mám, odkud jsem a ať makám a zlepšuju se. Pak jsem ho už neviděl, protože s námi na led nechodil.“

Pak přišel draft, vzali vás Los Angeles Kings, kde to však nevyšlo. Následně jste se přes Švédsko vrátil do Mladé Boleslavi. Byly ty tři roky v extralize klíčový zlom ve vaší kariéře?

„Byl to určitě jeden ze zlomů. Za ty tři roky v Boleslavi jsem se rozehrál, vybudoval si nějakou pozici, zlepšil se nejenom herně, ale i po psychické stránce. Celkově jsem hokejově vyspěl. Myslím si, že se to letos ukázalo, okusil jsem reprezentaci, jel jsem na mistrovství. Když to řeknu, tak mi letos vyšlo všechno.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Mladá Boleslav: Skvělé zakoncění! Tomáš Hyka předvedl pěknou otočku a poslal puk do brány, 0:5 • VIDEO TV TIPSPORT

I když jste si na mistrovství světa tolik nezahrál, byla to zřejmě neocenitelná zkušenost.

„Samozřejmě. Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že bych se dostal na mistrovství světa, tak bych to vůbec nečekal. Ani bych nečekal, že pojedu na České hry. Po sezoně v Boleslavi jsem si dával cíle, abych odehrál přípravné zápasy s Norskem a Německem. To, co přišlo potom, bylo navíc. Strašně jsem si to užíval, i proto na mě možná nebyl takovej tlak, tolik se ode mě neočekávalo. Zkušenost to byla obrovská. Když na mistrovství světa přijedou ti nejlepší hráči z celého světa a vidíte nejenom, jak trénují, ale když proti nim i pak hrajete, je to něco neskutečného.“