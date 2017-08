Aby hráči nechtěli domů! Takhle by měla vypadat unikátní šatna Nashvillu

Hokejisté Nashvillu se sice ve finále Stanley Cupu museli sklonit před Pittsburghem, šatnu teď ale mají jako opravdoví šampioni. Novotou vonící luxusní prostory snad budou vybízet i k tomu, aby se hráčům ani nechtělo odcházet domů. Parádních novinek se ale v Bridgestone Areně dočkají v průběhu dvou let také fanoušci.

Šatna Predators, to je na snímcích projektu tak trochu futuristická paráda. Výsledek by měl do prostor patřících výhradně hráčům a trenérům Nashvillu přinést například nové LED obrazovky, digitální tabuli pro trenéry a celkově nový design se zakřiveným tvarem.

„Výsledkem by měly být prostory, které tým ještě více sjednotí," řekl Kyle Clayton, provozní vedoucí týmu.

Lépe se v hale nebudou mít pouze hvězdy ve žlutobílých dresech, ale také jejich nejbližší obdivovatelé. I oni si budou moci užívat sympatických novinek na různých místech arény. Například vylepšení salonku Lexus Lounge, či nových samoobslužných barů.

Hráči se do nové šatny mohou těšit už 19. září, tehdy začne Predators příprava pro sezonu 2017/18.