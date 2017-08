Bitkař promluvil o marihuaně: Léčivá síla, kterou využívá půlka hráčů NHL

Bolest, to je každodenní chléb hokejového rváče. Tvrdé tréninky protkané pěstními bitvami dobře zná i pětatřicetiletý Riley Cote, který se několik let bil za Philadelphii a už sedm sezon dělá asistenta trenéra záložnímu mužstvu Flyers v AHL. Kanaďan je také mimo jiné zastáncem zdravé stravy a alternativní léčby. V zámoří se svěřil, jak mu v kariéře pomáhala lékařská marihuana.

Litry piva a tučné jídlo, to už dávno není cesta profesionálních sportovců. Každý si sice občas gastronomicky zahřeší, každopádně doba zdravé výživy je výrazně cítit i mezi sportovci. Mladí atleti už mají pravidelně své výživové poradce, ale i starší generace se umí pro přírodní produkty nadchnout.

Cote se poté, co opustil ledové boxerské ringy o svou tělesnou schránku stará skvěle. Na fotkách na sociálních sítích je často k vidění, jak si připravuje zdravou svačinu a obecně vypadá velmi uhlazeně a sympaticky. Kdo by řekl, že ještě před deseti lety zvládal v NHL nasbírat 24 bitek za sezonu.

Všechny rvačky a souboje na něm ale něco zanechaly, Coteho tělo bylo často dobité a pohomožděné. Rodák z Winnipegu si našel cestu a vzorem mu v tom byla jeho sestra, která pomocí lékařské marihuany dlouho bojuje s roztroušenou sklerózou.

„Poprvé jsem se k marihuaně dostal zhruba v patnácti letech a tehdy to bylo trochu jiné," řekl Cote, který vyrůstal ve Winnipegu, kde je úroveň kriminality celkem vysoká. „Tehdy to užívání bylo čistě rekreační, člověk na party něco vypil, dal si jointa..." vzpomínal.

Jenže jak jeho kariéra překročila teenagerská léta a stal se z něj profesionál, objevil úplně jiné možnosti, které tato rostlina skrývá. Najednou zjistil, že mu pomáhá uklidnit mysl a nervovou soustavu, vylepšit spánek a zbavit se úzkosti.

„Lidé často namítají, že jde o návykovou látku, ale není to pravda. Jde o jemnou léčivou sílu, která hodně pomáhá na duševní úrovni. Moje tělo na cannabis reagovalo výborně, a proto jsem se k tomu vracel," vysvětloval Cote pro leafly.com.

Během Coteho aktivních let se vždy našlo několik spoluhráčů, kteří terapeutické účinky látky sdíleli s ním. Vždy to ale bylo potají, užívání marihuany bylo tabu. „Představa, že o tom mluvím, by tehdy mohla ohrozit mou kariéru, i lidi, které mám rád," vzpomínal hokejista.

Ve chvíli, kdy se prosadil do NHL, omezil užívání marihuany na venkovních zápasech na úplné minimum. Aby nešťastnou náhodou nezpůsobil sobě a ostatním potíže. Když bylo třeba, využíval tedy prášky proti bolesti.

Cote se zároveň pustil i do hrubé analýzy toho, jak to s marihuanou vypadá v celé NHL. Podle jeho odhadů ji z lékařského hlediska využívá až 50% hráčů. Mohou, vedení soutěže totiž tuto látku nezařadilo na seznam zakázaných.

