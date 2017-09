Jak se děkuje za 19 SUPER let? Hvězda San Jose koupila stránku novin

Marleau si 3. září koupil inzerci na stránkách novin San Jose Mercury News a East Bay Times a namísto reklamy zde umístil svou děkovačku. Podobný akt díků pro něj 16. července na stránkách Mercury News udělalo i klubové vedení.

"Děkuji ti, San Jose," stojí výstižně na stránce doplněné fotografiemi v dresu Sharks i z draftu. "Od června roku 1997 to byl tady můj domov, tady se mé sny stát se hráčem NHL staly skutečností," připsal Marleau,který strávil v San Jose 19 let.

Patrick Marleau and wife Christina took out a full page ad to thank San Jose fans after spending 20 years in the #sharktank https://t.co/XqkD6u2xNr