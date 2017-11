Gólová nádhera! McDavid uchvátil, ale nakonec s Crosbym prohrál

Tváří v tvář brankáři oslavil svůj gól Ryan Nugent-Hopkins • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Matt Murray si připisuje jeden z 35 zákroků v zápase • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Útočník Conor Sheary se kolem Adama Larssona z Edmontonu neprosmýkl • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Výhru pro Pittsburgh trefil Jevgenij Malkin • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Matt Murray se za tímhle pukem natahuje marně • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Pittsburgh si nakonec z Edmontonu odvezl všechny body • Jason Franson/The Canadian Press via AP

PŘÍMO Z EDMONTONU | Na body vyhrál Connor McDavid (0+2). Na vítězství a spokojené usínání Sidney Crosby (0+1). V duelu nejlepších hokejistů planety uspěl kapitán Penguins, jeho tým vyhrál na ledě Edmontonu 3:2. Oilers se tak dál utápí v bryndě, zatím v sezoně z jedenácti zápasů vyhráli jenom tři. „Je to hodně frustrující,“ povídal útočník Leon Draisaitl, jenž skóroval po efektní přihrávce od McDavida. Penguins hned dneska čeká zápas v Calgary, Jaromír Jágr do něj ještě nezasáhne.

Kamery si dávaly záležet, aby zachytily obě největší hvězdy. Na ledě se jako elitní centři potkávali často, nechyběli ani na úvodním vhazování.

McDavid (20 let) vs Crosby (30). To byla hlavní show. Oba ukázali svůj um nádhernými gólovými pasy. Nejdříve ve 28. minutě kapitán Oilers krásně našel Draisatla, kterého už nestihl Crosby pokrýt. Gól! 2:1 pro domácí.

Lídr Penguins smutně odjížděl na střídačku. Na té vedlejší bylo veselo. Zaplněná aréna Rogers Place jásala. Jednak z vedení, jednak z toho, co předvedl místní miláček. Dresů s číslem 97 byla v hledišti jednoznačná převaha. Po báječné asistenci se to po sociálních sítích hemžilo superlativy.

Tohle není člověk! To zíráte, co? Obránce Olli Määttä se nechal obelstít, McDavid kolem něj protančil a naslepo naservíroval puk. Také zámořští komentátoři plesali.

VIDEO: Takhle krásně McDavid připravil gól

Ovšem Crosby nezůstal pozadu. Byl to on, kdo krátce poté, co dvojka McDavid - Draisaitl neproměnila přečíslení, přihrál Shearymu a srovnal. Psal se čas 39:38.

„Přišli jsme o vedení chvíli před koncem třetiny, to bylo klíčové,“ povídal smutně McDavid o trefě z poslední minuty druhé části. V kabině mu nebylo moc do řeči. S reportéry mluvil krátce, nadiktoval pár vět. A zmizel. Oilers, kteří se v minulé sezoně namlsali a bavili sebe i celý Edmonton, strádají.

„Byli jsme blízko dalším gólům, ale to nestačí. Je to pořád málo,“ vykládal Draisaitl. Tři výhry (z toho pouze dvě v normální hrací době), osm porážek. V tabulce Západní konference se Oilers krčí na předposledním místě.

„Můžeme se bavit o tom, jak hrajeme, jak se cítíme. A o všem okolo. Ale musíme vyhrávat, což se neděje. Někdy je třeba vyhrát nějak ošklivě. Třeba ušmudlanou dorážkou, ale momentálně se nám tohle nevede,“ vykládal kouč Todd McLellan.

McDavid zaznamenal bod v každém dosavadním vzájemném zápase s Pittsburghem, tentokrát to byly dvě asistence. Ale stejně to nebylo nic platné.

VIDEO: Sestřih utkání Edmonton - Pittsburgh

„Hráli jsme hodně tvrdě. Hokej jako ze staré školy, vyhrávali jsme souboje jeden na jednoho. Když tohle děláme, jsme dobrý tým. A pochopitelně nám pomohly přesilovky,“ připomněl útočník Patric Hörnqvist.

Hned po utkání čekal hokejisty Pittsburghu přesun do Calgary. Už dneska v noci se postaví místním Flames. Za ty ještě nenastoupí Jaromír Jágr. Stále není fit. Proti klubu, s nímž získal dvakrát Stanley Cup, se tedy nepředstaví.

Hvězdy v zápase: Connor McDavid Body: 0+2,

střely: 2,

čas na ledě: 22:52,

plus/minus: 0 Sidney Crosby Body: 0+1,

Střely: 3,

Čas na ledě: 19:57,

plus/minus 0,

trestné minuty: 2