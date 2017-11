Všude samý Jágr! V Calgary se to hemžilo číslem 68, na ledě chybělo

Jágr, kam se podíváš. V Calgary se to hemží dresy legendy s č. 68

PŘÍMO Z CALGARY | Jeden fanoušek s nápisem Jágr na zádech. Hned vedle druhý, třetí, čtvrtý, pátý... Vždyť je jich celá řada! A nejenom to. Lidé s čísly 68 na zádech zaplnili při nočním zápase, v němž Calgary v domácí aréně Scotiabank Saddledome porazilo Pittsburgh 2:1 po prodloužení, celý sektor. Byli to příznivci ze speciálního věrnostního programu Flames. Dresy dostali jako dárek. Legendární hokejista ale na ledě stále chyběl, vynechal kvůli zranění v dolní části těla už pátý zápas v řadě.

Je to vůbec možné? Tolik lidí v jeho dresu najednou? Při pohledu z horních míst pro novináře to až zarazilo. Byla to červená záplava.

Během první třetiny kolem nich procházel člen skupiny The Travelling Jagrs a zasalutoval. „Je nás hodně, co?“ usmíval se jeden z nich. Všichni měli na krku černé visačky, na nichž stálo: Top Shelf. Jedná se o speciální bonusový program pro fanoušky. Dostávají dárky, tentokrát všichni u vchodu získali právě Jágrův dres. Proto taková přehlídka...

„Velká škoda, že na ledě není. Ale i tak jsme moc rádi, že jsme ho získali. Je to velká posila. A už se nemůžeme dočkat, až zase naskočí,“ vykládala fanynka s dlouhými blonďatými vlasy. Když odcházela do hlediště, také její manžel byl navlečený v dresu 68.

„Je to super dárek. Příště v něm přijdu zase,“ usmíval se. A věřil, že to už 45lletou legendu uvidí přímo v akci. Nebyli jediní, kteří se v útrobách promenádovali se slavným číslem. I další lidé si pořídili Jágrův dres, jenže už spíše nahodile. Taková koncentrace jako v jednom z prostředních sektorů vidět nebyla.

Další duel čeká tým Flames v neděli, kdy se utká s New Jersey. Jágr se ve čtvrtek po utkání krátce mihnul v hale, v pátek se chystá na trénink. Svůj zdravotní stav nekomentoval, podle dřívějšího vyjádření je to lepší, ale chce se vrátit, až bude stoprocentně v pořádku.

„Nechci jenom hrát, abych byl v sestavě. To ne. Chci být připravený, abych co nejvíc pomohl týmu,“ uvedl český veterán. Proti svému bývalému týmu, s nímž dvakrát získal Stanley Cup, to neklaplo. Teď má další šanci si zahrát proti mužstvu, v němž nastupoval. Devils.