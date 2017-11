Velká změna pro Jágra. Calgary je pod sněhem, teplota klesla k minus dvaceti

PŘÍMO Z CALGARY | Úřednice v bance, která mě posílá vyměnit peníze jinam, řekne: „Je to pár bloků odsud. Omlouvám se, že musíte jít v tomhle počasí.“ I pro místní, kteří jsou jinak na studené počasí zvyklí, překvapil razantní nástup zimy. Calgary je pod sněhem, teploty hluboko pod mínus deseti. Během víkendu až minus dvacet. Do kanadské provincie Alberta dorazily mrazy.

Na Floridě až plus třicet. Takže pro Jaromíra Jágra velký teplotní šok. Přes čtyřicet stupňů, někdy až padesát! „No jo, je zima, co?“ pousměje se, než se zachumlá do teplého kabátu, nasadí čepici do čela a vyrazí z haly k autu. Brodí se přitom sněhem. Víc to nechce rozebírat. Co neovlivní, to neřeší. Prostě se přizpůsobí.

Před arénou Scotiabank Saddledome jezdí bagr, který odhrnuje sníh. Mráz bičuje do obličeje, do toho ledový vítr, takže člověk podvědomě zrychluje, aby byl co nejdřív v teple. V rádiu varují před dopravními komplikacemi.

„Cesta na zápas, která normálně zabere půl hodiny, mi tentokrát trvala dvě hodiny,“ řekl jeden finský reportér, který tady žije přes deset let. I jeho takový příval sněhu překvapil. Jindy to přichází později. Navíc ne takhle intenzivně.

„Začala opravdu zima, přitom ještě před týdnem bylo kolem patnácti dvaceti stupňů. Je to tady jako na houpačce. Doufejme, že ještě přijde teplejší počasí,“ tvrdí útočník Michael Frolík, který načal u Flames třetí sezonu, předtím hrál ve Winnipegu. Tam to bylo ještě horší. Když mrazy udeřily, nepustily. Celou zimu bylo i přes minus třicet. Vycházet se skoro nedalo.

„Tady se stane, že někdy přijde přes hory od oceánu teplý proud. Takže minulý rok sem přiletěli rodiče, bylo to v únoru, a bylo přes deset stupňů, někdy i patnáct,“ vybavuje si útočník, jemuž stále neodpárali označení Baby Jagr. Teď dělá svému slavnému krajanovi v Calgary průvodce.

„Sám mi říkal, že oproti Floridě je to počasí docela nezvyk. Ale v tom problém nebude, hokej se vždycky hrál v zimě,“ usmívá se Frolík.

V neděli se Flames utkají s New Jersey. Bude u toho i Jágr? Mělo by se rozhodnout dneska večer českého času.