Jágr si proti Devils nezahraje. Hlavní je, aby byl v pořádku, říká Zacha

PŘÍMO Z CALGARY | Lepší se to. Ale zatím to není stoprocentní. Jaromír Jágr vynechá i nedělní domácí zápas Calgary, tentokrát proti New Jersey Devils. Bude to už šesté utkání v řadě. „Všechno směřujeme k tomu, aby nastoupil v úterý,“ uvedl po sobotním tréninku kouč Glen Gulutzan. O souboj s legendou tak přijde útočník Pavel Zacha. „Škoda. Hlavně Jardovi přeju, ať se dá brzo do pořádku,“ uvedl 20letý centr z Devils.