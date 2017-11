Kuriózní trejd v NHL! Hvězdu Colorada vyměnili do Ottawy během zápasu

Vyměnit hráče během zápasu? Pro kluby NHL zřejmě žádný problém. Útočník Matt Duchene to zažil na vlastní kůži, když odehrál na ledě Islanders celkem jednu minutu a 59 vteřin, po nichž byl stažen a poslán do kabiny. Když si svlékal výstroj, už mohl přemýšlet nad cestou do Kanady.

Hvězdného útočníka, kterého se generální manažer Joe Sakic pokoušel vyměnit už v předešlé sezoně i během léta, čeká angažmá v Ottawě. Ta za něj poslala do Colorada zkušeného brankáře Andrewa Hammonda, který se zatím stěhuje v rámci AHL.

This is nuts. As Blake Comeau helped off the ice, Matt Duchene sneaks off behind him as he's been traded mid-game pic.twitter.com/cimyiRl2Vz — Brady Trettenero (@BradyTrett) November 5, 2017

Avalanche navíc získali velkou naději do útoku. Osmnáctiletý útočník Shane Bowers zatím nastupuje na univerzitě a jeho práva už cestují poté, co ho Ottawa vybrala jako 28. hráče letního draftu.

Kdo co získal v rámci velké výměny Matta Duchena? Ottawa: Matt Duchene (Colorado). Colorado: Andrew Hammond, Shane Bowers, volba v 1. a 3. kole draftu 2018 (Ottawa) + Vladislav Kamenev a Samuel Girard (Nashville). Nashville: Kyle Turris (Ottawa).

Senators navíc poslali do Denveru také volby v prvním a třetím kole příštího draftu. Do transferu však byl zařazen i Nashville, který poslal do Colorada devatenáctiletého obránce Samuela Girarda, který už si v této sezoně připsal pět startů se slušnou bilancí jednoho gólu a dvou asistencí.

Společně s ním se k Avalanche stěhuje i ruský univerzál Vladislav Kamenev, který má na kontě dva starty v NHL a aktuální sezonu začal na farmě v AHL.

A co z této výměny získá Nashville? Práva na útočníka Kylea Turrise. V jeho případě byl přesun z Ottawy podmíněn tím, že podepíše kontrakt na šest let, protože stávající smlouva mu vyprší po sezoně. Nashville ho tak hned po konci ročníku neztratí a Senators pomohl k získání Matta Duchena.

Duchene během utkání s Islanders odstoupil a opustil halu jako hráč Ottawy

Matt Duchene leaving the Colorado Avalanche arena in his street clothes, mid-game after he got traded pic.twitter.com/CWEKzpeLzT — Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) November 6, 2017

Aby těch kuriozit nebylo málo, příběh Matta Duchena bude ještě zajímavý. Colorado totiž po utkání na ledě Islanders nasedlo na letadlo a nabralo směr Stockholm, kde v pátek a v sobotu odehraje regulérní utkání NHL v rámci Global Series. A můžete hádat proti komu. Ano, proti Ottawě!

Matt Duchene, jenž se před dvěma lety zúčastnil i zlatého mistrovství světa v Praze a Ostravě, tak bude mít dostatek času, aby se s bývalými parťáky rozloučil. A dokonce je hned může obrat o další body do tabulky.