Mrázek zazářil a vynuloval Oilers, Frk a Frolík berou gól a nahrávku

Pod brankářem Keithem Kinkaidem si ustlal útočník Micheal Ferland z Calgary • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Petr Mrázek pochytal 36 střel a má první čisté konto sezony • Jason Franson/The Canadian Press via AP

SOUHRN | Petr Mrázek vychytal v NHL první nulu sezony. Na ledě Edmontonu kryl 36 střel a dovedl Detroit k výhře 4:0, kterou podpořil gólem a přihrávkou i Martin Frk. Stejnou bilanci zaznamenal při výhře Calgary 5:4 po samostatných nájezdech nad New Jersey útočník Michael Frolík.

Mrázek hájil branku Detroitu poprvé od 20. října a chytal bez stop nejistoty. "Poučil jsem se z minulé sezony, kdy jsem také nějakou dobu nehrál a byl v pozici náhradníka. Hlavní je, aby člověk nepřestával tvrdě makat. Práce z tréninků se pak odrazí i v zápasech," řekl Mrázek, který vychytal v soutěži první nulu od 4. února a celkově jedenáctou. "Klíčové byly první dva tři zákroky, které mě dostaly do zápasu," dodal.

Český gólman také těžil z povedeného začátku týmu, který po deseti minutách vedl už 2:0. Pod největší palbou se Mrázek ocitl ve třetí třetině, v níž zastavil 16 střel včetně gólové šance Connora McDavida, nejproduktivnějšího hráče minulého ročníku.

VIDEO: Sestřih utkání Edmonton - Detroit

"Počínal si excelentně a předvedl několik skvělých zákroků. Vychytal i McDavida a všichni víme, jak dobrý hráč to je," řekl trenér Detroitu Jeff Blashill na Mrázkovu adresu. "Vyplácí se mu dřina, kterou vložil do letní přípravy i do období v sezoně, kdy nehraje. Zlepšil svůj styl a dnes byl stoprocentně připravený na svou šanci," dodal kouč uznale.

Detroitu se v utkání zranil střelec druhé branky Gustav Nyquist, a proto se na ledě častěji objevoval Frk. Český útočník se za důvěru odvděčil v polovině zápasu, kdy po přihrávce Anthonyho Manthy skóroval z mezikruží do poloodkryté branky a připsal si čtvrtý gól v sezoně. Oba si role vyměnili v poslední části, kdy Mantha doklepl Frkovu střelu do prázdné klece.

Frolík byl zvolen třetí hvězdou

Po akcích Frolíka, který se stal třetí hvězdou zápasu, Calgary vyrovnalo na 1:1 a 2:2. Kladenský odchovanec nejdříve vstřelil v oslabení druhý gól sezony, když získal po dobrém napadání Mikaela Backlunda puk mezi kruhy a trefil se mezi betony Keitha Kinkaida.

"První myšlenkou je hlavně ubránit přesilovku soupeře. Někdy se ale vyskytne situace, že se dá i zaútočit. Skvělou práci odvedl při mém gólu 'Backs', který pro mě získal puk. Gól nám hodně pomohl, od té chvíli jsme začali hrát lépe," řekl Frolík. Při druhé gólové situaci vybojoval u hrazení kotouč pro skórujícího Michaela Stonea.

VIDEO: Frolík skóroval podruhé v sezoně

O třetí výhře Flames za sebou rozhodl v nájezdech Matthew Tkachuk. "Pokud chcete být úspěšní, musíte doma vítězit. A jsem rád, že se nám to teď daří," doplnil Frolík. Jágr trénuje s týmem a jeho návrat se blíží. Další utkání sehraje Calgary na svém ledě v úterý proti Vancouveru.

Matthew Barzal vytvořil nový rekord New Yorku Islanders v počtu asistencí, které si připsal nováček v jednom zápase. Mladý útočník připravil pět branek a byl hlavním strůjcem výhry 6:4 nad Coloradem. V sestavě poražených byl po dvou střídáních stažen ze hry jeden z lídrů týmů Matt Duchene, kterého Avalanche vyměnili do Ottawy.

Výsledky:

Edmonton - Detroit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky: 4. Nielsen, 10. Nyquist, 32. Frk, 47. Mantha (Frk). Střely na branku: 36:35. Petr Mrázek (Detroit) odchytal celý zápas a z 36 střel neinkasoval. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Mrázek, 2. Frk, 3. Mantha (všichni Detroit).

NY Islanders - Colorado 6:4 (2:0, 3:2, 1:2)

Branky: 13. a 42. Eberle, 22. a 25. Leddy, 5. Mayfield, 30. Boychuk - 60. a 60. Kerfoot, 21. MacKinnon, 34. Landeskog. Střely na branku: 28:35. Diváci: 10.927. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Leddy, 3. Mayfield (všichni NY Islanders).

Chicago - Montreal 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 42. Drouin, 48. Morrow. Střely na branku: 38:35. Diváci: 21.871. Hvězdy zápasu: 1. Lindgren, 2. Drouin, 3. Morrow (všichni Montreal).

Calgary - New Jersey 5:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:2, 1:1 - 0:0)

Branky: 12. Frolík, 32. Stone (Frolík), 33. Monahan, 47. Ferland, rozhodující sam. nájezd Tkachuk - 2. Hall, 22. Lovejoy, 33. Gibbons, 52. Greene. Střely na branku: 34:30. Diváci: 17.839. Hvězdy zápasu: 1. Ferland (Calgary), 2. Hischier (New Jersey), 3. Frolík (Calgary).