Hrdina Frolík o vítězství: Je super, že zvládáme takhle těsné zápasy

Interview v angličtině, potom podpisy dětem v rámci charitativní akce. Následně odpovídal ještě v češtině. Univerzál ve službách Calgary ukázal v zápase svou sílu. I pověst specialisty na oslabení, právě při téhle herní činnosti udeřil. „Je pravda, že mi to docela sedí, i když na prvním místě je to ubránit. Až potom kdyžtak přidat nějakou nadstavbu,“ usmíval se. „S Backsem (Backlundem) chodíme na oslabení jako první dvojice, on odvedl výbornou práci, vybojoval to, měl to na dlouhou ruku a pak mi to předložil mezi kruhy. Já už jsem se to potom jenom snažil dostat na bránu,“ popisoval důležitou trefu na 1:1.

Byl to osobně váš nejlepší výkon v sezoně?

„Asi bych ho zařadil mezi těch pár lepších letos. Když dáte gól na začátku, hraje se trochu lehčeji. Škoda té šance v nastavení, jel jsem sám… To mě mrzí, že jsem to tam nehodil.“

Litovat jste ale nemusel nakonec.

„Je super, že jsme to urvali po nájezdech.“

Jak moc cenné je to vítězství, když si uvědomíte, že Devils prožívají úspěšný vstup do sezony?

„Samozřejmě jsme věděli, že jsou rozjetí a mají výborné výsledky. Celkově jsou rychlí, mají výborné útočníky, to nám trochu dělalo problémy, hlavně v první třetině. Bylo důležité, když jsme srovnali na 1:1, uklidnili jsme se. Není náhoda, že mají výborný vstup do sezony, jsou opravdu šikovní. Ale je super, že jsme to zvládli a urvali nakonec v prodloužení.“

Pozápasový videorozhovor s Michaelem Frolíkem

Navíc jste vyhráli potřetí v řadě doma…

„Předtím jsme u nás pár zápasů nezvládli, takže doufejme, že se naše sebevědomí zvedne. Jsou to důležité dva body. Je dobře, že se nám daří zvládat takhle těsné zápasy. Celkově si myslím, že se lepšíme, naše výkony jdou nahoru.“

V NHL už není tolik Čechů jako dřív, bylo příjemné, že jste si zahrál proti Pavlovi Zachovi?

„České kluky pochopitelně sleduju, je fajn, když se někdo mladý do ligy dostane. Doufejme, že jich bude víc a víc.“

Utkání se neslo v duchu boje proti rakovině, jak na vás působilo, když na začátku na led nastoupily nemocné děti?

„Je to těžké, když víte, čím si procházejí. Je to smutné, sám mám doma dceru, takže to jako rodič vnímám citlivě. Na druhé straně je dobře, když můžeme jakkoliv pomoct. Pro děti to musel být zážitek, udělali jsme jim trochu radost a doufám, že děti si to užily.“

Michael Frolík se se spoluhráči po zápase věnoval nemocným dětem

Věříte, že v úterním utkání proti Vancouveru už se do akce vrátí Jaromír Jágr?

„Těžko říct, moc se ho na to neptám, nechci vyzvídat. Vím, že to není jednoduché zranění, vezme to čas, aby se to opravdu stoprocentně zahojilo. A nemá cenu, aby to uspěchal. Potom by nám mohl delší dobu chybět. Každopádně doufám, že se to zlepší a bude co nejdřív zpátky v sestavě.“

VIDEO: Sestřih utkání Calgary - New Jersey