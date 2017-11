ŠEST otázek o Jágrovi: Proč se zranil? Jak to snáší? Jak to vidí klub?

Jaromír Jágr v dresu Calgary • FOTO: Profimedia.cz PŘÍMO Z CALGARY | Počet zápasů se u něj ne a ne odlepit od čísla pět. Hokejový útočník Jaromír Jágr přišel i o noční utkání s Devils, do akce by se měl vrátit zítra. Proč se pauza, dosud šestizápasová, tak protahuje? A jak to vnímá klub Calgary Flames i samotná 45letá legenda? Deník Sport se pokouší přinést základní odpovědi.

1. Co je přesně s Jaromírem Jágrem? Jaromír Jágr se zranil a Calgary ho umístilo na listinu zraněných hráčů. Kdy se vrátí? • Foto Profimedia.cz Oficiálně se mluví o zranění ve spodní části těla, má se za to, že to jsou třísla. Už i v místních novinách se to píše naplno. Jágr se zranil 21. října proti Minnesotě, byl poprvé v kariéře zařazený na listinu zraněných hráčů. Podle původních prognóz měl naskočit zpátky 29. října, jenže přicházejí další dvě stopky. Proč? Zdá se, že se poranění o něco zhoršilo nebo se progres zadrhnul, protože v jednu chvíli už číslo 68 normálně naplno trénovalo s týmem. Jenže pak už zase ne, veterán chodil individuálně. V sobotu se zapojil do týmové přípravy, ale jenom lehce, nebyl v zápasové sestavě.

2. Proč se zranil? Jaromír Jágr se zranil a Calgary ho umístilo na listinu zraněných hráčů. Kdy se vrátí? • Foto Profimedia Možná za to může přemíra snahy. Sám Jágr o tom mluvil. Vynechal tréninkový kemp, dohodl se s Flames až těsně před sezonou, předtím se chystal sám. Tak moc rychle se chtěl dostat do tempa a pohody, až to přehnal. „Makal jsem tvrdě i mimo led, možná jsem se prostě přepracoval,“ připustil druhý nejproduktivnější hráč NHL všech dob. Ukázalo se, že má na to, aby hrál i v elitní formaci, o to víc dřel, aby vydržel víc minut. Takže sečteno a podtrženo - tělo si řeklo o pauzu. Navíc nepomáhají ani aktuální mrazy. „Přitom než jsem se zranil, cítil jsem se opravdu moc dobře,“ přiznává.

3. Jak to veterán snáší? Kdy se Jaromír Jágr zase objeví v zápase? • Foto profimedia.cz Snaží se to brát s nadhledem, ale je patrné, že je rozmrzelý. Hlavně z toho, že léčba se protahuje. Z jeho výrazu při týmovém i individuálním tréninku se to jasně dalo vyčíst. Úsměvy se vytratily. „Nechci nic uspěchat, to je pro mě zásadní,“ opakuje. Je to hráč, který si sám na sebe vytváří obrovský tlak. Ví, že hraje poprvé v kanadském týmu, s největší pravděpodobností poslední sezonu v NHL, žene ho touha všem ukázat, že na to ještě má. Dopředu si v hlavě nastavil, že si svoji rozlučkovou misi bude chtít co nejvíc užít, tohle mu však psychiku lehce nahlodalo.

4. Jak to vnímá klub? Jaromír Jágr se zranil a Calgary ho umístilo na listinu zraněných hráčů. Kdy se vrátí? • Foto Profimedia.cz Jednoduše: žádná panika. Flames dávají legendě čas a prostor, aby se uzdravila, netlačí, nespěchají. Možná si i samotný management uvědomuje, že pokud by neotálel a s Jágrem se domluvil o něco dřív, aby stihl normálně absolvovat celý kemp, nemuselo tohle přijít. Zkušený útočník navíc není notorický vynechávač, v minulé sezoně odehrál útočník všech 82 zápasů, předtím 79. Což jsou úctyhodné porce na jeho věk. Takže kolem toho není velký poprask, když kouč Glen Gulutzan oznámil, že přijde i o bitvu s Devils. Ani místní reportéři z toho nedělali haló.

5. Kam se může vrátit? Jaromír Jágr se zranil a Calgary ho umístilo na listinu zraněných hráčů. Kdy se vrátí? • Foto Profimedia Ofenziva Flames není kdovíjak výbušná, hráči se spíše střelecky trápí, takže Jágr by ji mohl oživit. Rozhodně to není tak, že by kouči váhali, kam s ním, až se vrátí. Naopak. Minimálně ve třetí řadě dostane prostor, zdá se, že by mohl opět, až se rozehraje, nastupovat i v elitní lajně vedle Monahana a Gaudreaua. Calgary potřebuje dodat na útočné síle i při početních výhodách, což je přesně parketa pro 68. Nemá to být spasitel, ale pořád může být výhodný a platný doplněk.