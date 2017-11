Kámen, nůžky, papír! Scheifele a Seguin svou pověrčivostí baví NHL

NHL je plná rituálů. Někteří hráči před zápasem promlouvají ke svým hokejkám, jiní nazouvají jako první pravou brusli, další na sebe navlékají výstroj v daném pořadí. Problém však nastává ve chvíli, když si dva hráči usmyslí, že musí odejít jako poslední z rozbruslení. Co teď? Mark Scheifele a Tyler Seguin to řeší jednoduše, jako malí kluci na plácku za barákem si vždy střihnou. Kdo vyhraje, může opustit jako poslední.

Zpočátku klukovina, kterou shodou okolností zachytily kamery, dnes jeden z důvodů, proč na zápas mezi Winnipegem a Dallasem přijít o pár desítek minut dřív. Tady však diváci nečekají na puky, které dobře naladění hráči občas hodí přes plexisklo, ale na samotný závěr rozbruslení.

První duel mezi Scheifelem a Seguinem se datuje do října loňského roku, kdy klečící Seguin sundal rukavici a vyzval o rok mladšího soupeře na souboj. Po třech remízách štěstěna přiklonila na stranu útočníka Jets, který tak svému soupeři s úsměvem zamával na cestu a následně se vydal do útrob haly.

Na pokračování duelu obou Kanaďanů si však museli fanoušci počkat. Před únorovým zápasem už Scheifele čekal na svého soupeře u mantinelu, ten však bez povšimnutí zamířil do šatny. Po několika krocích si na očekávaný souboj vzpomněl a vrátil se na led, to už byl ale útočník Winnipegu na cestě do kabiny.

K plnohodnotné odvetě tak došlo až minulý týden, kdy Stars opět dorazili do Winnipegu. I tentokrát se rozhodlo až ve čtvrté sérii, a i tentokrát mohl svůj rituál dodržet Scheifele, který svým papírem poslal útočníka s číslem 91 do kabiny jako prvního.

ICYMI... Paper for the win!!



📜📜📜 pic.twitter.com/GoDNoZakW3 — Winnipeg Jets (@NHLJets) 3. listopadu 2017

Můj dům, můj hrad: díl třetí. Populárního souboje se dnes v noci konečně dočkali i diváci v Dallasu, kteří mohli slavit premiérovou výhru svého oblíbence. Radost z ne úplně férového vítězství útočníka Stars však byla jedinou, které se domácím příznivcům dostalo.

Scheifele si totiž neúspěšnou střižbu vynahradil v samotném utkání. Hned v úvodním střídání překoval Bishopa střelou zápěstím, o pět minut později asistoval u gólu Laineho na 2:0 a svůj tříbodový večer zakončil v poslední minutě střelou do prázdné branky. Zkrátka odplata se vším všudy.

Stars navíc vyšli ze souboje s Winnipegem pošesté v řadě bodově naprázdno. přičemž možnost ke zlomení nepříznivé série dostanou znovu až 24. února. Zatímco Stars budou spřádat taktické plány na svého neoblíbeného soupeře, Seguinovi možná poběží hlavou jiná otázka: Kámen, nůžky nebo papír?