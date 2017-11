Jágr jde zpátky do akce! Cítí se dobře, proti Canucks si zahraje s mladíky

Jaromír Jágr dělá vše, aby se co nejdříve vrátil do sestavy Flames • profimedia.cz

PŘÍMO Z CALGARY | To, o čem se mluvilo, se plní. Podle plánu. V sestavě Calgary v nočním utkání s Vancouverem (od 3.00 hodin) nebude chybět Jaromír Jágr. Ten se vrací po šestizápasové pauze, kterou si vynutila bolavá třísla. „Necítím žádnou bolest, chci to zkusit,“ říkal 45letý veterán v kabině, obklopený hordou novinářů. Jeho nasazení vzápětí potvrdil i kouč Glen Gulutzan. Jágr si zahraje formaci vedle Jankowského (23) a Bennetta (21).

V kabině před zámořskými novináři mluvil o tom, že je připravený hrát. Ale jestli zasáhne do hry, to bylo jasné až potom, co promluvil trenér Gulutzan.

„Ano, Jágr jde do hry,“ uvedl potom kouč, jenž si ho dobře pamatuje ze společného působení v Dallasu. Ten nic nechtěl uspěchat, na Jágra netlačil. Naopak. „Počkali jsme, až všechna vyšetření budou v pořádku. Abychom se neunáhlili,“ vykládal šéf střídačky Flames, jenž zároveň veřejně přiznal to, o čem se spekulovalo. Že se jednalo o bolavá třísla.

„Bylo to pro mě těžké, abych zjistil, jestli už jsem v pořádku, nebo ne. Protože jsem předtím nic podobného neměl,“ povídal druhý nejproduktivnější hráč všech dob. V jednu chvíli už to vypadalo dobře. Jenže když potom přidal při tréninku, bolest se zase ozvala.

„Musel jsem zvolnit,“ připustil. A i nadále zůstává obezřetný. „Mám malinko obavy, abych se znovu nezranil. To by pro mě, speciálně v novém týmu, bylo docela smutný. Ale i tohle je součást hokeje a sportu,“ říkal Jágr, jenž prožíval těžké období.

Hlava moc chtěla hrát. Ale tělo bylo proti. „Bylo to trochu frustrující, nebylo to něco, co bych si přál. Vždyť v minulé sezoně jsem nevynechal jediný zápas,“ popisovala hokejová legenda v kabině. I rok předtím odehrál téměř celou porci (79 utkání).

Do akce půjde vedle mládí. Jeho nový centr, 23letý Mark Jankowski, zatím v NHL odehrál jenom sedm zápasů. Nepřipsal si jediný bod.

„Pochopitelně je to jeden z nejlepších hráčů, kteří to kdy hráli,“ říkal mladý centr. „Je to skvělý hokejista. Myslím si, že bude jednoduché s ním najít na ledě společnou řeč.“

„Uvidíme, jak to bude vypadat. Je jasný, že si zase musím získat zpátky pozici. Tady se to hrozně rychle ztrácí,“ říkal pak veterán už v češtině. Než se zranil, zdálo se, že bude hrát v elitní formaci vedle Monahana a Gaudreaua. „Ale to je pryč, tady se nehraje na to, co bylo,“ říkal Jágr, než se sbalil a odešel odpočívat před zápasem. Ten pro něj ponese číslo 1717…

„S Jankowským jsem mluvil. Může být vyjukaný, že hraje s takovou legendou, ale probírali jsme to spolu. Mluvil jsem o tom i s Jágrem,“ diktoval kouč Gulutzan novinářům.

Pro Jágra to bude šestý zápas v novém dresu, zatím si připsal dva body (0+2). „Je super, že se vrací. Takový hráč vždycky pomůže. Hlavně, aby mu zdraví drželo a zůstal v sestavě dlouho,“ říkal jeho český spoluhráč Michael Frolík.

S kým Jágr nastoupí

Mark Jankowski (centr), 23 let, v NHL odehrál 7 zápasů, nepřipsal si zatím ani bod)

Sam Bennett (levé křídlo), 21 let, v NHL 173 zápasů (63 bodů)

Předpokládané útoky

Johnny Gaudreau - Sean Monahan - Micheal Ferland

Matthew Tkachuk - Mikael Backlund - Michael Frolík

Sam Bennett - Mark Jankowski - Jaromir Jágr

Kris Versteeg - Curtis Lazar - Troy Brouwer