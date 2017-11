Hlavně, že jsem se znovu nezranil, oddychl si Jágr po porážce

Jaromír Jágr se konečně vrátil do sestavy Flames • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

PŘÍMO Z CALGARY | Dvě nejdůležitější zprávy na úvod. Jaromír Jágr se po šesti utkáních vrátil do sestavy, odehrál partii s Vancouverem. Ta druhá: nezranil se znovu. „Musím to zaklepat,“ říkal v kabině. Tým Flames partii s kanadským rivalem Vancouverem výsledkově nezvládl, prohrál 3:5. Česká legenda se představila ve třetím útoku, nebodovala. „Ale vypadal dobře, určitě zase půjde nahoru,“ řekl o něm spoluhráč Michal Frolík.

Když poprvé vjel na led při rozbruslení, ozval se potlesk. A z hlediště Scotiabank Saddledome pokřik: Jaaaagr! Fanoušci ocenili, že se druhý nejproduktivnější hráč všech dob vrátil do sestavy.

Do statistik si nepřipsal žádný bod, neměl ani jednu střelu. Ale hlavně v úvodních střídáních dokázala jeho formace s mladíky Jankowskim (23 let, v sezoně zatím nula bodů) a Bennettem (21 let, také nula bodů) soupeře přimáčknout.

„Jarda vypadal slušně, měl pár dobrých akcí. Celkově vypadalo, že by si mohli rozumět. A chemie určitě ještě půjde nahoru,“ říkal český parťák z týmu Michael Frolík. Ve většině případů, kdy byl Jágr na ledě, se jeho formaci podařilo vyvolat rozruch.

„Možná nejsem tak objektivní, ale podívejte, jak pozvedl ofenzivu. Tým s ním je určitě silnější,“ říkal o první pauze Trevor Freeman, neoficiální kapitán populární skupiny The Travelling Jagrs. Ten se tentokrát v hledišti musel obejít bez svých parťáků.

VIDEO: Sestřih utkání Calgary - Vancouver

Sám útočník nebyl po porážce v nejlepším rozpoložení, ukázalo se, že prohry ho užírají. Odpovídal krátce, nejspíš se na tom podepsalo i vytížení, které nebylo největší (13:04 minut) i fakt, že neodehrál žádný čas na přesilovce.

„Takže vlastně ani nebylo důležitý, jestli jsem tam byl, nebo ne,“ poukázal na to, že si svoji pozici na ledě bude muset zpátky vydobýt. Než se zranil, zapracovával se už v elitní formaci vedle Monahana a Gaudreaua. „Ale to je pryč, tady se nehraje na to, co bylo,“ říkal Jágr už po dopoledním rozbruslení.

Kouč Glen Gulutzan ho nechtěl při návratu po pauze přetěžovat. Legendární útočník si tak hlavně oddychl, že se nezranil. „To musím zaklepat,“ vypíchl klíčový fakt.

A jak se cítil? „Normálně, v klidu,“ reagoval. Více se nerozmluvil ani při otázce, co říkal na to, že si na mladé spoluhráče bude muset zvyknout. „S nimi asi budu hrát. Nebo nebudu hrát vůbec.“

Nakonec přidal trefné shrnutí: „Důležitý bylo, že jsem se nezranil a že se to nezhoršilo. To bylo to hlavní.“ A potom zaplul do útrob kabiny, aby si po zápase ještě zacvičil.

Vancouver vyhrál 5:3 poté, co dokázal využít chyb domácích. „Dali laciné góly po našich chybách. Jinak si nemyslím, že bychom hráli tak špatně,“ reagoval Frolík. Calgary čeká ještě čtvrteční domácí zápas s Detroitem, potom se St. Louis. Zakončí dlouhou domácí šňůru, potom se vydají na náročný trip.

„Takže by to určitě chtělo ty domácí zápasy zvládnout,“ má jasno Frolík.