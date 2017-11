Divoký západ! Kaše nedohrál po drsném ataku, pral se i brankář Quick

Oba kalifornské týmy patří v posledních letech k těm lepším. Z toho nemůže zákonitě vzniknout nic jiného, než pořádná nevraživost. Jako první ji v drsně hraném zápase odnesl Kaše, kterého pozdě po odehrání kotouče dohrál urostlý pořízek MacDermid a nic netušící útočník domácích padl na led.

Z něj se mu nechtělo, vlastně to spíš nešlo. Na bruslích vrávoral, v obličeji byl celý rudý. Špatná zpráva pro Ducks i Kašeho, který už v předchozí fázi kariéry měl potíže s otřesy mozku. Další působení v utkání nebylo pro bývalého útočníka Chomutova na programu dne.

„Naše vzájemné zápasy jsou vždycky něco extra. Je to jako když se hraje play off, každé utkání je bitva. Každý z nás dopředu ví, jak ostré to bude," řekl domácí útočník Rickard Rakell pro ocregister.com.

Kašeho zranění bylo jen začátkem vypjaté bitvy. Dalšími aktéry drsně hraného zápasu byli lídr Corey Perry a brankář Jonathan Quick, kteří dlouhodobě nepěstují zrovna přátelství. Tihle dva se do sebe pustili ve 26. minutě a byla z toho solidní mela.

