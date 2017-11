Jak letěl puk na kouče Calgary... Minul Jágra, zasáhl hráč, který na ledě tápe

Jaromír Jágr se konečně vrátil do sestavy Flames • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Zbytečné chyby a odevzdané kotouče, to byl podle slov hráčů Calgary hlavní problém při včerejší domácí prohře 3:5 s Vancouverem. Nešťastný byl i pro Jaromíra Jágra, který se vrátil po šesti vynechaných utkáních a dál čeká na první branku v sezoně. Co mu ale nechybí, je postřeh. Ten předvedl společně s parťákem Troyem Brouwerem, který zachránil kouče Glena Gulutzana od pořádné bolesti.

Nedávno předvedl podobný tah Peter Budaj. Brankář Tampy seděl na střídačce a odražený puk nebezpečně letící do jeho prostoru skryl do lapačky. To bylo úsměvů a plácání po zádech. V Calgary to bylo trochu divočejší, protože žádný trénovaný borec na podobné situace poblíž nebyl.

Jenže naštěstí pro Gulutzana hodně hbitý je i jeho útočník Brouwer. Dvaatřicetiletý křídelník švihl rukou když letěl odražený puk na střídačku a jakoby nic seděl dál. Reagoval i Jágr, trenér se sklonil, ale ani to by ho asi bývalo od pecky nezachránilo. Zkušeného borce tak mohl poklepat po zádech a poděkovat mu.

HEADS UP GULLY 😬 pic.twitter.com/3AGbnAsVxw — Vancouver Canucks (@Canucks) November 8, 2017

Bohužel pro Brouwera to mohla být asi první chvála v sezoně, protože když někomu na účet ročně chodí 4,5 milionu ročně a po patnácti zápasech má na kontě dvě nahrávky, asi to jinak nejde. Flames jsou čtvrtým nejhorším klubem NHL v počtu vstřelených branek, ale podle vlastních slov je teď brzdí hlavně chyby v obraně.

„Když dostaneme pět branek moc toho vyhrát nemůžeme. Nehráli jsme špatně, ale zdálo se mi, že jsme soupeře zbytečně pouštěli do přečíslení," zlobil se tradiční obranný pilíř a kapitán Mark Giordano, který v zápase zaznamenal jeden záporný bod.

Důležitým momentem zápasu byl závěr druhé části hry. Domácí vedli 3:2 a v čase 18:04 navíc zamířil na trestnou lavici za podražení obránce Alex Biega. Z klidného závěru třetiny a možného navýšení skóre ale bylo vyrovnání na 3:3 z hole neodbytného útočníka Dereka Dorsetta.

„Když v závěru třetiny vedete o branku a hrajete ve výhodě... V šatně jsem to opakoval mnohokrát, jaké to je, jít do další části hry s vedením," řekl pro klubové stránky evidentně frustrovaný Gulutzan a pokračoval.

VIDEO: Sestřih utkání Calgary - Vancouver

„Následně se necháme sami zbytečně vyloučit, neuhlídáme to, potom nám obránce odjede forčekovat a nestihne se vrátit a je to. 5:3, konec zápasu," zlobil se dál trenér domácí party.

Výsledek byl pro Flames celkem krutý, Vancouver dokázal dát pět branek z pouhých šestnácti střel, a to ještě tradičně dobrý výkon podala brankářská opora Mike Smith. Na některé pokusy byl ale i Kanaďan krátký. Obrana mu příště musí pomáhat podstatně více.

„O tom to totiž je. Chcete si odnést body ze zápasu, který odehrajete slušně, ale občas se to nepovede. To je NHL, nikdy to tu není snadné," dodal.