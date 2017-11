Ottawa ve Stockholmu urvala nad Coloradem výhru 4:3. Rozhodl Stone

Celkem 13 396 diváků sledovalo bitvu, ve které proti sobě nastoupili švédští kapitáni Erik Karlsson a Gabriel Landeskog, a to znamenalo jediné, vyprodáno! V utkání se objevili celkem čtyři hokejisté s domácím pasem a všichni zapsali aspoň bod.

Švédský střelec zůstal ale jen jeden, ten pravděpodobně nejméně očekávaný. Úvodní gól Senators napálil zadák Fredrik Claesson, pro kterého šlo o první gól v sezoně a teprve čtvrtý v kariéře. Nahrávky si připsali jeho spoluhráči Johnny Oduya a Karlsson a na druhé straně také Landeskog.

Zápas byl atraktivní hlavně kvůli jménu Matt Duchene. Kanadský střelec, který už v prosinci požádal o trejd, byl z Colorada vyměněn v neděli právě do Ottawy a první duel v barvách Senators odehrál proti klubu, kde dosud strávil veškerý svůj čas v NHL. Pikantní!

Nicméně dvojnásobný mistr světa nebodoval a během 16 minut a 44 vteřin na ledě zapsal jen záporný bod a dvě střely na bránu.

Šanci na reparát bude mít Colorado v druhém utkání proti Avalanche hned v sobotu.

Swedish legend Peter Forsberg performed ceremonial face-off duties prior to the first game of the #NHLGlobalSeries. pic.twitter.com/eW9Zcpd4AR