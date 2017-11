V NHL vybírali legendy klubů: Hašek králem Buffala, vysoko Jágr i Eliáš

Kteří z Čechů se dostali mezi nejlepší hráče v historii svých týmů? • FOTO: koláž iSport.cz

Vybrat největší hvězdu v historii každého klubu NHL? To je pořádný oříšek, zvláště pak u mužstev, které nejslavnější hokejovou ligu světa hrají plných sto let. V The Hockey News se o to přesto pokusili a z každého z 30 týmů, který před touto sezonou hrál NHL, sestavili žebříček nejlepších. Jak si vedli Češi? Třetí místo v New Jersey si uzmul Patrik Eliáš, stejně dopadl David Výborný v Columbusu i Jaromír Jágr v Pittsburghu. Ten se navíc probojoval do výběru Floridu, Washingtonu i New York Rangers. Jen jeden Čech se ale stal nejlepším hráčem v historii svého klubu - brankář Dominik Hašek v Buffalu. Projděte si pomocí šipek vždy tři zvolené legendy klubů NHL a případné české zastoupení!