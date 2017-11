Mocní Kačeři znovu u sebe. Selänne na ledě s Kariyou, ten bruslil po 7 letech

Devadesátkové děti je musely milovat. Na dresu masku naštavného Kačera a na ledě rychlost a schopnosti těch nejlepších hráčů světa. Teemu Selänne a Paul Kariya vedle sebe řádili v dresu Mighty Ducks of Anaheim mezi lety 1996 a 2001 a patřili k největším poutákům NHL. O víkendu se po mnoha letech znovu potkali na ledě, liga jejich um ocenila. Uvedla je do Hokejové síně slávy.

Jsou sportovci, kteří po konci aktivní kariéry už za rok vypadají jako staříci. Sem tam se objeví nějaká šedina, není třeba držet diety a kdo nechce, sport může ze svého života vyškrtnout úplně. Není to případ této dvojice. Sedmačtyřicetiletý Selänne a o čtyři roky mladší Kariya vypadají stejně dobře jako ve svých nejlepších herních letech. A to třeba kanadský útočník nehraje už od roku 2010.

Na ledě spolu oba naposledy byli v barvách Colorada v ročníku 2002/03, přátelství mezi nimi stále zůstalo, i když Kariya se hokeji roky vyhýbá a sedm let na bruslích nestál. Když si nechali měřit obleky pro přijetí do Síně slávy, užili si spoustu legrace. Kariya finského kamaráda přiškrtil, Selänne zase menšího parťáka měřil na výšku. Pohoda.

#TeemuandPaulintheHall is serious business...until you get them together in a room! pic.twitter.com/vF398Gj3pN — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 8. listopadu 2017

Na ledě pak všechno klapalo, i když by se roky bez bruslí mohly na Kariyovi podepsat, nestalo se. „Vždyť vypadal jako kdyby nikdy nepřestal hrát. Sedm let bez hokeje? To není fér. Neuvěřitelné," chválil Selänne. „Skutečně vypadal neuvěřitelně," pokračoval. „To je jediný výraz v jeho slovníku," odpověděl mu štiplavým vtípkem kanadský hokejista, který se mezi dalšími veterány jako byli například Mark Recchi, Dave Andreychuk, Mark Messier či Jeremy Roenick skvěle bavil.

Kariya s hokejem skončil mladý, v pouhých pětatřiceti letech. Další pokračování kariéry zabrzdily potíže po několika otřesech mozku, které v životě utrpěl. V NHL odehrál 989 zápasů a nasbíral stejný počet bodů. Hokej po kariéře vyměnil za surfování, lyžování či snowboard. Sám nehrál vůbec a jediný zápas NHL, který navštívil, byla rozlučková bitva Selänneho s kariérou v roce 2014.

Právě tenhle muž mu v létě zavolal a sdělil, že se společně vydají mezi legendy. Kariya hned začal hledat zbytky výstroje, které by se daly použít. „Během prvního střídání jsem jen doufal, že nespadnu," řekl dvojnásobný majitel Lady Byng Trophy.

Paul Kariya is back on the ice! #TeemuandPaulintheHall pic.twitter.com/rrIspTzY6J — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 12. listopadu 2017

Nejdříve si s pukem moc nerozuměl a otrkával se, i na borci, jenž byl třikrát v kariéře vybrán do prvního All-Star Teamu NHL, musí být sedm let bez hokeje znát. Ale šlo to. Však také skóroval. „Jsem rád, že jsem nemusel na střídačce používat defibrilátor, občas jsem sotva popadal dech," vykládal v rozhovoru pro NHL.com.

Jinak to byla v podání téhle dvojice radost. Jak na ledě, tak mimo něj, kde Selänne s Kariyou spokojení a v dobré náladě stáli znovu po letech vedle sebe a dávali rozhovory. „To, že jsme si znovu zahráli spolu, je splněný sen. Bylo to úžasné," rozplýval se Selänne.

V pondělí už budou oba vyfešákovaní a užijí si vstup do Síně slávy, v jaké vážnosti to ale bude, se ještě neví. „No jeden z nás už má svou řeč napsanou, hádejte který," řekl Kariya a mrkl na novináře.

„Počítám s tím, že Paul tam nechá ten papírek položený, já pak jen přehodím jména a přečtu to," rozesmál Selänne všechny okolo.

Jako za starých časů.