Jágr probudil mladé hvězdičky. Je vidět, co jim předává, chválí trenér

Michael Frolík uzavřel skóre zápasu se St.Louis • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

To muselo zabolet, Michael Frolík právě blokuje střelu Vladimíra Tarasenka • Reuters / Sergei Belski-USA TODAY Sports

Vladimír Sobotka v utkání dvakrát vystřelil, ale neúspěšně • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Vladimír Sobotka bojuje s Seanem Monahanem • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Podobně jako na Floridě to s Jaromírem Jágrem zdá se bude fungovat i v Calgary. Po návratu z marodky k sobě dostal veterán o generaci mladší bojovníky Marka Jankowskiho a Sama Bennetta a formace hned začíná šlapat. První jmenovaný se pod demolici St. Louis v poměru 7:4 podepsal třemi body, ten druhý dvěma a první úspěšnou trefou sezony. Jágr přidal nahrávku. Chvála na adresu útočného tria na sebe nenechala dlouho čekat.

Jedno mají tihle tři společné, všichni byli na draftu v prvním kole. Jaromír Jágr byl pětkou v roce 1990, Mark Jankowski jedenadvacítkou v roce 2012 a Sam Bennett dokonce čtyřkou v roce 2014. Právě od posledně jmenovaného se toho u Flames hodně čeká, kanadský mladík ale zatím nepodává výkony, které by měl borec postavený tak vysoko ve výběru talentů ukazovat.

První ročník v nejlepší soutěži světa sesbíral 36 bodů, v tom loňském ale místo nárůstu o deset bodů klesl a navíc si v obou případech vedl dost nevalně ve statistice plus minus. To ale Bennett asi ani netušil, jaký start ho čeká do této sezony. Po patnácti zápasech byla v bodové kolonce strašidelná nula! Probralo ho až zařazení k Jágrovi.

VIDEO: Bennett konečně vstřelil gól

Ve čtvrtek proti Detroitu si připsal první nahrávku, v dalším zápase proti Blues si vše zopakoval a k tomu konečně byl i gólový. Na ledě trefu na 3:2 ze 46. minuty snad ani neslavil, jen bylo vidět, jaký z něj spadl pomyslný balvan. „Ani nedával ruce nad hlavu, jen jsme všichni viděli, jak se mu ulevilo," popisoval trenér Glen Gulutzan.

„Nečekal jsem, že na první trefu budu muset čekat tak dlouho, na začátku sezony se mi určitě nikdy nic takového nestalo. Konečně jsem se toho zbavil," řekl pro klubové stránky.

Z výkonu Bennetta, ale také z fungování celé formace, je Gulutzan nadšený. Velký dík posílá především Jágrovi, který má dle jeho slov na funkčnosti celé formace velký díl. Mimo jiné hlavně ten psychologický.

VIDEO: Jankowski nejprve uspěl tvrdou ranou

„Bennett se konečně správně pohybuje v předbrankovém prostoru, dneska jsem z něj měl vážně radost. Je tu jasně vidět, co Jágr těm dvěma přináší. Kromě toho, že jim připravuje šance, jim dodává sebevědomí," řekl Gulutzan a připomněl, že Jankowski v úvodních sedmi zápasech sezony nebodoval, ale od zařazení do Jágrovy formace má na kontě tři branky a nahrávku ve dvou utkáních.

Třiadvacetiletý centr se konečně pět let po draftu zdá být připraven na nejlepší ligu světa. Tehdejší generální manažer Jay Feaster o něm na výběru talentů v roce 2012 řekl, že bude tím nejlepším chlapcem ze všech volených. Tady asi minul, ale Jankowski v sobě nesporný talent má. V pondělí skóroval nejdříve nechytatelným golfákem, pak ladnou kličkou po Jágrově přihrávce.

VIDEO: Jankowskiho druhá trefa po Jágrově pasu

„V každém dalším zápase se cítíme líp a líp, zvykám si na své parťáky a klape nám to. Šancí máme stále víc a bylo nám jasné, že góly přijdou," vysvětloval Jankowski, který byl zvolen první hvězou zápasu.

VIDEO: Sestřih utkání Calgary - St.Louis