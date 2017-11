Hokejová síň slávy má nové členy. Vstoupili Selänne, Kariya, Andreychuk a Recchi

"Mým cílem bylo hrát nejvyšší soutěže ve Finsku, snem se dostat do národního týmu a fantazií NHL. Zdála se mi strašně vzdálená. Nevěřil jsem, že se tam dostanu. Ale všechno se to událo strašně rychle. Samozřejmě mi moc lidí pomohlo na té cestě, aby se stala realitou," řekl na pódiu Selänne.

Sedmačtyřicetiletý Selänne teprve před třemi lety ukončil bohatou kariéru a byl do Síně slávy uveden hned v prvním roce, kdy je to podle pravidel možné. "Finský blesk" vlétl v sezoně 1992/93 do NHL nevídaným způsobem, když v dresu Winnipegu zaznamenal během 84 utkání základní části 132 bodů za 76 branek a 56 nahrávek.

Do té doby bylo střeleckým rekordem v podání nováčka soutěže 53 gólů legendárního kanonýra Mikea Bossyho z New York Islanders (1977/78). Maximem byl i Selänneho bodový součet a oba rekordy se budou patrně jen velmi těžko překonávat.

Cheers to the class of 2017! It's been an honour #HHOF2017 pic.twitter.com/VcG18OzuSC — Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) 14. listopadu 2017

Vítěz Stanley Cupu z roku 2007 s Anaheimem působil také v Coloradu a San Jose. Celkem v NHL odehrál 1451 zápasů a připsal si 1457 bodů (684+773). Ve 130 startech v play off přidal 88 bodů díky 44 gólům a stejnému počtu asistencí. Má i stříbro a tři bronzy z olympijských turnajů.

Jeho bývalý spoluhráč z útoku Ducks Kariya je sice o čtyři roky mladší než Selänne, ale skončil po problémech s otřesy mozku už v roce 2010. "Představoval jsem si kdysi, že jsem Wayne Gretzky a zpoza branky nahrávám před brankoviště Jarimu Kurrimu, střílím z kruhu jako Brett Hull nebo přihrávám naslepo bekhendem jako Adam Oates. Připomněl jsem si, kolik členů Síně slávy ovlivnilo moji hru," prohlásil Kariya.

Hrál také za Colorado, Nashville a St. Louis. Olympijský vítěz (2002) a mistr světa z roku 1994 se nedočkal Stanley Cupu, jeho bilance se zastavila na 989 startech v základní části, v nichž nasbíral stejný počet bodů za 402 branek a 587 přihrávek. V play off přidal v 46 zápasech 39 bodů (16+23).

Čtyřiapadesátiletý Andreychuk dovedl jako kapitán v roce 2004 Tampu Bay ke Stanley Cupu. Hrál i za Buffalo, Toronto, New Jersey, Boston a Colorado, v základní části odehrál 1639 duelů s bilancí 1338 bodů za 640 gólů a 698 asistencí. V play off nastoupil do 162 zápasů a měl 97 bodů (43+54).

O pět let mladší Recchi během 22 sezon dokázal vyhrát Stanley Cup s třemi týmy (1991 Pittsburgh, 2006 Carolina, 2011 Boston), přičemž třetím triumfem završil kariéru. Hrál i za Philadelphii, Montreal, Atlantu a Tampu Bay. V NHL má na kontě 1652 utkání a připsal si 1533 bodů za 577 branek a 956 finálních přihrávek. V play off připojil ve 189 zápasech 147 bodů (61+86).