DJ Jágr pouštěl šílené věci! Umírali jsme, práskl bývalý komplic z Floridy

Sedávali vedle sebe v kabině Floridy, nastupovali v jedné útočné brázdě, v roce 2016 došťouchali tým po třech letech do bojů o Stanley Cup. Dost se nasmáli, ostatně tak činil Jaromír Jágr s většinou spoluhráčů. Mentoroval je, i jim uměl smíchem natrhnout bránici. Prestižní americký server Players Tribune, kam borci napříč sporty umisťují své životní příběhy, si k jedné z posledních uveřejněných zpovědí pozval Vincenta Trochecka, forvarda Panthers, který práskl na 45letou českou legendu pár pikanterií. Třeba to, proč nechcete, aby byl Jágr ve vaší týmové šatně DJem...

Pro 24letého amerického útočníka byl Jágr vždycky vzor, nikdy se tím netajil. Bruslit s ním v jednom útoku byla čest, stejně tak trávit společné chvíle na dlouhých tripech po stadionech soupeřů.

„V letadle na cestě do Kanady jsem na něj koukal, jak na iPadu Dereka McKenzieho mastí Bejeweled. Derek měl dvě malé děti pod deset let, takže měl iPad plný takovýchto dětských her. Jágr šoupal prsty po obrazovce a byl v sedmém nebi, byl úplně blažený, a já si říkal: Bože, to je ten hráč, ke kterému jsem jako mladý vzhlížel? No, nechápal jsem to a musel se smát,“ napsal na Players Tribune rodák z Pittsburghu, který jako sedmiletý klučík sledoval tažení Penguins za dvěma vítězstvími ve Stanley Cupu, na kterých se Jágr v letech 1991 a 1992 podílel.

„Bydleli jsme kousek od jeho domu v Pittsburghu a s partou kluků jsme každý den doufali, že někde zahlédneme Jágrův slavný účes mullet. Když mi ale bylo 13, odstěhovali jsme se do Detroitu, kde měli více mládežnických hokejových center. Dost mě to právě kvůli Jágrovi mrzelo,“ rozprávěl Trocheck.

Oba hráče svedl osud dohromady ještě před společným angažmá u Panthers. Svůj první gól v NHL vstřelil Trocheck, kterého klub ze Sunrise draftoval v roce 2011 ve třetím kole, do prázdné branky v sezoně 2013/14 v zápase proti Devils a Jágr byl u toho na ledové ploše jako soupeř. O generaci mladšího soka nestihl dobruslit.

Jágr na Floridu? Nejlepší trejd!

„Snažil se mě jednou rukou hákovat, ale nepomohlo to. Když jsem pak v průběhu příští sezony na Instagramu viděl, že Jágr končí v New Jersey a přijde k nám na Floridu, byl jsem neuvěřitelně nadšený. Byl to nejlepší trejd, který jsem kdy viděl a strašně jsem se těšil, až se s ním potkám v kabině. Když přišel, byl první dny potichu a já jsem se sám bál za ním jít a oslovit ho. Pak se z nás ale stali přátelé, hráli jsme ke konci ročníku skvělý hokej a Jágr nám strašně pomohl.“

V sezoně 2014/15 Panthers ještě do play off neproklouzli, skončili šestí v Atlantické divizi. Rok poté už ale bylo všechno jinak, mladý tým zářil v základní části, ve které předvedl mimo jiné sérii 15 výher v řadě a skončil až ve čtvrtfinále Východní konference na hokejkách New York Islanders po prohře 2:4 na zápasy.

„Byla to úžasná sezona, nejlepší, co jsem kdy hrál. Po každém zápase jsme měli tradici, že každý z hráčů mohl v šatně pouštět, co chtěl. Jednou jsme se ptali Jaromíra, co by si rád poslechnul. Řekl: Poison od Alice Cooper a celá kabina se málem zbořila smíchem, umírali jsme. On na té písničce ale s kamennou tváří trval. Je to šílený DJ, jak říkám, každá růže má své trny.“

VIDEO: Podívejte se na klip k písni Poison od Alice Cooper





„Bohužel na Islanders jsme v sérii nestačili, byli lepší. Na tu sezonu ale nikdy nezapomenu, na plážích v Miami jsem potkával stovky lidí, kteří se šli vykoupat a měli na sobě Jágrův dres. Když mu Florida neprodloužila smlouvu, byl jsem z toho smutný, stejně tak celá kabina. Držím mu palce, aby se mu v Calgary dařilo, NHL ho potřebuje, “ zakončil milé vzpomínání na Jágra Trocheck.

Bývalí parťáci budou mít šanci poklábosit 12. ledna 2018, kdy se Flames představí na Floridě.

VIDEO: Podívejte se na první gól Jaromíra Jágra v Calgary