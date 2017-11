141 trestných minut v Detroitu. Ztrapnili nás, vztekal se kouč Calgary

Strkanici rozpoutal Matthew Tkachuk. Útočník Calgary jemně plácl přes lýtko Lukea Witkowského, který byl už mezi střídačkami na odchodu do kabin po rvačce s Brettem Kulakem • ČTK

Do hromadné bitky se zapojil i brankář Detroitu Jimmy Howard • profimedia.cz

V pozadí se je vidět, že se do rvačky pustil i český hokejista Michael Frolík • Profimedia.cz

Nová hala, v ní závan staré dobré NHL. Alespoň na jedno střetnutí! Noční divočina ve fungl novém stánku Detroitu Red Wings Little Caesars Areně nabídla kromě deseti branek (osmi v síti hostů z Calgary Flames) i vzpomínku na fachmany bitkařského řemesla. Nejprve si dali do nosu Luke Witkowski s Brettem Kulakem, při odchodu obou kohoutů do kabin se strhla hromadná bitka, do které se zapojili i oba gólmani.

"Co k tomu dodat, nazval bych to OTH. Čili Old Time Hockey (hokej starých časů pozn.red.)," řekl výstižně bezprostředně po vítězství 8:2 Witkowski.

“I like to call that OTH. ‘Old time hockey’” - Luke Witkowski pic.twitter.com/AKLhrkoXJn — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) November 16, 2017

Pravdu děl, něco takového už je v dnešní NHL hodně raritní. Rozhodčí rozdali v utkání celkem 141 trestných minut (Red Wings vyfasovali 74 minut, Flames 67), pojďme po stopách důležitých událostí.

K hlavním strůjcům výhry Detroitu patřili se shodnou bilancí dvou gólů a asistence Andreas Athanasiou a Anthony Mantha. Druhý zmiňovaný se ale závěrečného hvizdu a aplausu 19 515 fanoušků nedočkal, v 55. minutě se při hromadné mele pustil do bitky s Travisem Hamonicem a šel si zchladit pěsti i hlavu pod sprchu.

"Před třetí třetinou jsem vtipkoval se soupeřem Michealem Ferlandem, že bychom se oba mohli pokusit o Gordieho hattrick (gól, asistence, bitka). Ale ve skutečnosti jsem pomýšlel na klasický hattrick, ne tenhle," smál se po duelu před novináři Mantha, který ale u zrodu incidentu nefiguroval.

Hromadnou bitku rozpoutal Matthew Tkachuk. Útočník Calgary plácl přes lýtko Lukea Witkowského, který byl už mezi střídačkami na odchodu do kabin po rvačce s Brettem Kulakem, kterou suverénně ovládl. Witkovski se okamžitě vrátil na led a začala mela, do které neváhali svou troškou přispět i oba brankáři, Jimmy Howard a vystřídavší Jon Gillies.

VIDEO: Podívejte se na záznam celého incidentu

Brawl between Flames and Red Wings pic.twitter.com/pdtoCuXRYa — Brady Trettenero (@BradyTrett) November 16, 2017





"Nelituji ničeho, fanoušci se bavili, je potřeba jim ukázat nějaké emoce. A nálada v kabině? Byla skvělá, vyhrál jsem bitku, zvítězili jsme a nasypali jim spoustu branek. Jen více takovýchto duelů," hlásil Witkowski v rozhovoru pro klubovou televizi.

Jedno je jisté, až se oba týmy střetnou příště, bude na co navazovat. Škoda jen, že tak bude až v příští sezoně…

Frolík plánuje koukat na NFL

Detroit výhrou 8:2 zaznamenal své rekordní skóre v ročníku, osm branek vstřelili Red Wings naposledy 24. února 2013 při vítězství 8:3 nad Vancouverem. Naopak Calgary utrpělo nejtěžší porážku a trenér Glen Gulutzan neskrýval rozčarování. "Vůbec jsme nebyli na zápas připraveni. Nebyli jsme důrazní, což je u gólů evidentní. Nebojovali jsme, ztrapnili nás. Nakopali nám zadky," láteřil kouč.

Jeho tým, který zvítězil v pěti z šesti předchozích utkání, čeká dvanáctidenní venkovní šňůra, nejdelší jakou v sezoně mají. Během ní se kanadský klub střetne s šesti týmy, jedno je jisté, hůře už být nemůže.

"Máme v plánu několik akcí, které stmelují kolektiv. Zajdeme na týmovou večeři, podíváme se na zápas Dallas Cowboys. Tohle je také důležité, protože to nabourá rutinu. Navíc v této sezoně hrajeme i venku docela dobře," řekl ještě před utkáním Michael Frolík, který si v zápase připsal stejně jako Jágr jeden záporný bod ve statistice +/-.

Další zastávkou při putování Plamenů bude v noci ze soboty na neděli Philadelphia.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Detroitu s Calgary