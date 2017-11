Frolík ošálil Voráčka, pak mazal na retro vlak. Fajfkou uhranul Smith

Flames na ledě Wells Fargo Center dlouho třímali v rukou kratší konec provazu zápasu, před polovinou utkání ztráceli s domácími Flyers 1:3. Díky přesilovkovému hattricku Seana Monahana se ale zápas dokoulel do prodloužení, kdy se vůbec prvně v duelu odhodlal ke střele Michael Frolík. Bum, puk vypnul síť za zády bývalého spoluhráče Briana Elliota a Calgary urvalo cenné dva body po výhře 5:4. V historickém vlaku z roku 1950, kterým Frolík a spol. hned po utkání odcestovali na další střetnutí do Washingtonu, byla skvělá nálada.

„Ukázali jsme opravdu velký charakter, utkání se vyvíjelo dost špatně. Řekli jsme si po první třetině, že takhle hrát nemůžeme, že to nejde. Že se musíme zlepšit, samozřejmě hlavně Sean odehrál úžasný zápas, musím smeknout, celkově přesilovky dnes zafungovaly výtečně,“ pochválil Seana Monahana, autora svého prvního hattricku v NHL, v rozhovoru pro klubovou TV Frolík.

Monahan kromě tří branek pobral proti Philadelphii i jednu asistenci a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. V historii organizace Flames se tak stal teprve druhým borcem, který dokázal nasázet přesilovkový hattrick za jednu třetinu, prvním byl v roce 1970 Claude St. Sauveur v duelu proti Rangers. Status druhé star duelu pak uzmul Frolík, Jaromír Jágr se bodově neprosadil.

„Naše první lajna má obrovské sebevědomí, ukázali to v těch přesilových hrách, kde vstřelili tři branky. Zápas jsme dostali do prodloužení, kde jsme pak dokázali urvat důležité dva body,“ rozprávěl s novináři kladenský odchovanec Frolík, který po dvou minutách přidanou pětiminutovku ukončil přesnou ranou.

VIDEO: Podívejte se na vítězný gól Michaela Frolíka

„Měl jsem tam trochu více času, vázal jsem tam na sebe Kubu Voráčka, přihrál jsem a podařilo se mi ho setřást. Pak už to byla situace dva na jednoho, kdy mi Michael Backlund předložil skvělou přihrávku. Vystřelil jsem a gól, nic složitého,“ pokračoval Frolík, který se svou čtvrtou brankou v ročníku zlepšil na devět bodů. Ošálený Voráček se díky dvěma asistencím posunul už na sedmé místo kanadského bodování NHL (5 branek, 20 asistencí).

„Velká výhra a skvělé dva body pro náš tým. Je to pro nás zároveň také obrovská vzpruha, předvést takovýto obrat. Potřebujeme hrát všechny zápasy, jako dnes, forma nám trošku kolísá, i průběhy zápasů máme nevyrovnané. Tohle nám určitě hodně pomůže,“ řekl Frolík, jehož tým z posledních osmi zápasů dokázal šestkrát zvítězit. Naproti tomu Philadelphie padla potřetí v řadě.

Versteeg hledal převlek na googlu

Další body bude moci získat tlupa Marka Giordana v noci z pondělí na úterý ve Washingtonu. Do hlavního města USA se hokejisté Calgary vydali hned po konci zápasu ve Philadelphii historickou vlakovou soupravou. Aby retra nebylo málo, hráči se oblékli do dobových slušivých obleků.

„Když jsme zjistili, že pojedeme tímto vlakem, napadlo nás se k tomu i adekvátně obléci. Je to zábava, zažíváme spoustu legrace, samozřejmě i díky tomu, že jsme porazili Flyers,“ říkal v rozhovoru s reportérem Flames TV Ryanem Lesliem kapitán týmu Mark Giordano.

„Kdo má nejlepší kostým? Pro mě je číslem jedna určitě Kris Versteeg, hned za ním pak Mike Smith, ten má neskutečnou ránus tou fajfkou a brýlemi,“ ocenil svého brankáře Giordano.

Cesta vláčkem z Philadelphie do Washingtonu trvala něco málo přes dvě hodiny. „Našel jsem si na googlu, jak bych asi měl vypadat. Moc si z téhle doby nepamatuju, před šedesáti lety jsem na světe opravdu nebyl. Dokonce můj kostým má i nějaké přesné jméno, ale to vám do TV nemůžu povědět, to se nehodí,“ smál se Versteeg.

VIDEO: Podívejte se do retro vlaku Calgary

#Flames TV takes you inside today's 1950's train ride to Washington! pic.twitter.com/WosLwUrHmu — Calgary Flames (@NHLFlames) November 19, 2017