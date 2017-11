Český rozhodčí v NHL pískal i Jágra, Voráček ho chválil: Zvládl to výborně!

Osmadvacetiletý sudí, jenž se stal třetím Evropanem mezi sudími, kteří okusili nejlepší ligu světa, těžkou zkoušku zvládl. „Myslím, že odřídil výborný zápas. Ofsajdy i icingy měl dobré. Povedlo se mu to. Mluvil jsem s ním před zápasem. Samozřejmě jsem za něj rád, je to úspěch pro české rozhodčí. A taky motivace. Je vidět, že když někdo chce, snaží se a je v něčem dobrý, tak se sem dá dostat. Doufejme, že to otevře cestu i dalším rozhodčím,“ řekl po zápase p ro nhl.com Voráček.

V prvním utkání mezi New Yorkem Islanders a Carolinou přiznal Suchánek drobnou nervozitu. „Hodně jsem se snažil, abych byl všude včas a abych nic nepřehlédl. A samozřejmě taky neplést se hráčům do cesty, nebo aby se o mě nějak blbě neodrazil puk. Nervózní jsem lehce byl, to jo. Ale kolena se mi netřepala. Před zápasem jsem v klidu spal celou noc, až jsem z toho byl sám překvapený,“ uvedl.

Premiéru v NHL si Libor Suchánek připsal v utkání Caroliny s Islanders

Zatímco při premiéře se kolem něj po ledě proháněli hráči jako John Tavares nebo Jordan Staal, v sobotu byli největšími jmény vedle kapitána Flyers Claude Girouxe zejména české hvězdy Voráček s Jágrem.

„Jsou to normální lidi, normální hráči. V tom okamžiku to nehraje roli. Problém to mohl být, když si třeba představím, že by se Jaromír Jágr vrátil do Kladna, kde by ho pískali rozhodčí z první ligy. To by nemuseli ustát. Což je ale extrém. V případě Libora tohle nehrozilo. Navíc z mé zkušenosti platí, že čím je ten daný hráč větší hvězda, tím je větší gentleman, který se umí chovat,“ myslí si šéf českých arbitrů Vladimír Šindler.

Zda Suchánek dál zůstane v NHL, nebo se přesune zpět do AHL, zatím netuší. I proto si žádné dlouhodobé cíle nedává. „Spíš to beru, jak to přijde. Nezávisí to jen na mně. I když určitě záleží na mých výkonech, delegaci rozhodčích dělá vedení. Takže žádné velké cíle si nekladu. Soustředím se na to, co bude v nejbližších dnech,“ dodal.

