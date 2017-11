Gudas brání syna: 10 zápasů? Sečetli mu to, horší fauly prošly s pokutou

Bavili jste se spolu po incidentu? Co vám k tomu syn řekl?

„Mluvili jsme spolu, než měl telefonický pohovor s New Yorkem a dozvěděl se verdikt. Potom jsme si už jen psali. Je z toho přešlý.“

Co o jeho zákroku soudíte? Byl opravdu tak nebezpečný?

„Musí kontrolovat svojí hokejku, to je bez debat, na to není žádná omluva. Zásah tam byl, nedá se nic dělat. Ale že by byl vedený s nějakou razancí, to určitě ne. Viděl jsem v téhle sezoně horší zákroky, které byly potrestané třeba jen pokutou. Pět, šest tisíc dolarů. Tohle je, myslím, trošku moc.“

Máte na mysli třeba zákrok Vladimíra Sobotky na Patricka Sharpa z Chicaga?

„Ano. Vím, že není nejvhodnější uvádět zrovna příklad jiného českého hráče. Ale Sob se otočil, seknul hráče do obličeje a dostal pokutu. Tohle mi přijde trošičku někde jinde.“

Ale vyšší trest dostal Radko taky kvůli tomu, že v minulosti měl už dva disciplinární tresty.

„Vědí, že už byl párkrát potrestaný, tak mu ti sečetli. Udělal to, ale že by to bylo vyloženě nějak úmyslné, to si nemyslím. A kdyby to tak bylo, mohl tomu hráči ublížit. Myslím, že ho vzal přes nárameníky a hokejka pak sjela na krk. Ale svoji hůl kontrolovat musí, to je jasné. To tak je.“

NHL tvrdí, že úder byl veden značnou silou. Jak jste to viděl vy?

„V tom případě to mohlo dopadnout mnohem hůř. To by ten frajer ani nemohl vstát. A od Radka by taky byla pěkná hloupost, kdyby to udělal. Takhle jim potom ten hráč dal gól a normálně pokračoval. Pohled na to, co je férové, a co ne, bývá někdy sporný. Někdo může všechno, jiný vůbec nic.“

Rozhodčí nejprve udělili menší trest, potom verdikt zpřísnili. Máte někdy pocit, že hráče jako váš syn víc hlídají nebo jsou na ně dokonce vysazení?

„Trošku zbytečně ho řeší. V soutěži bylo daleko víc zákroků, než co předvedl Radek. A nebyly potrestány vůbec nebo mírněji. Cílené útoky na hlavu. Tohle se ale prostě stává.“

Myslíte, že když po tom, co má za sebou, se Radko bude muset ještě víc hlídat? Byl by to vůbec on?

„On je prostě takový, hraje tímhle stylem. Neustoupí, kvůli tomu se do NHL dostal. Proto ho trenéři chtějí. Nemá cenu něco měnit, i když na určitě věci si musí dát pozor, to samozřejmě. Pokud vím, byli u toho i lidi z klubu a taky se divili, co se tam řeší.“