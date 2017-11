Bratři ve při. Starší Benn atakoval hvězdu, tu mstil Radulov. Rodiče trpěli

Dlouhou sedmiletku navlékali Jamie a Jordie Bennovi zelenkavý dres Dallasu. V nočním zápase mezi Stars a Montrealem je osud podruhé v kariéře svedl v NHL proti sobě, byla to zajímavá podívaná, ne že ne. O dva roky starší Jordie minutu před prvním klaksonem dohrál Jamieho u mantinelu a začala hromadná rozmíška. Obecenstvo v American Airlines Center nečekaný přísun vzrušení uvítalo, tedy až na dvě výjimky. Rodičům obou bratří usazeným na tribuně do smíchu nebylo.

Bratři proti sobě poprvé nastoupili v loňské sezoně v Bell Center v Montrealu, kam byl Jordie vyměněn za jiného beka Grega Pateryna, a Canadiens slavili výhru 4:1. Rodiče tehdy na zápas do Kanady nemohli kvůli nemoci odcestovat, šanci zřít své potomky dostali až v noci z úterý na středu.

"Bude to opravdu poprvé, co nás rodiče uvidí hrát proti sobě naživo, všichni se na to moc těšíme, bude to legrace," usmíval se v předzápasovém rozhovoru pro Sports Day kapitán Dallasu Jamie Benn, který se starším sourozencem prošel mládežnickými týmy Peninsula Panthers, Victoria Salsa a Victoria Grizzlies.

Smích ho přešel v momentě, kdy ho v 19. minutě za stavu 0:0 Jordie narazil na mantinel a dvakrát mu dal hrazdu hokejkou. Kdo ví, jak by incident pokračoval dál, kdyby si zadáka Canadiens nevzal do parády zlý muž sestavy Stars Alexander Radulov. Za pošťuchování rozhodčí zápasu nevylučovali ani na jedné straně.

Režisér TV přenosu obratem na tribuně vyhledal rodiče obou bratří, a jejich kamenné výrazy zařadil do vysílání. Jordie si pak z celé tahanice na střídačce utahoval a smál se, nazlobený Jamie si ještě vyříkával celou situaci s hlavním arbitrem.

VIDEO: Podívejte se na rozmíšku bratří Bennů





Den před utkáním Jamie a Jordie vytáhli rodiče na večeři, kam starší bratr přinesl dva dresy Montrealu. Rodiče ale dárek nechali doma a na zápas vyrazili v nestranném civilním oblečení. Domácí tým nakonec přehrál Canadies 3:1, první hvězdou zápasu byl vyhlášen autor gólu a asistence Devin Shore.

K trejdu z Dallasu se Jordie vyjádřil zámořským novinářům už dříve. "Jasně, že jsem byl ve stínu svého bratra. Byl a je v týmu Stars superhvězda, nechtěl jsem to řešit, ale všichni mi to pořád předhazovali. Odchod z Dallasu mě samozřejmě mrzel, zažil jsem tam skvělé časy, ale je fajn si hrát hokej sám za sebe. Přesně tak to v Montrealu nyní mám," řekl 30letý obránce, který hraje za Canadiens k 20 minutám za zápas a sem tam utvoří i první elitní obranný pár se Sheau Weberem.