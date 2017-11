Retro Jágr! Vlak, dýmky, klobouky i karty, Calgary zářilo ve stylu 50. let

Calgary v zámořské NHL válí a pohoda je na týmu Jaromíra Jágra znát i mimo led. Svěřenci Glena Gulutzana si totiž zpestřili cestu k úternímu duelu na ledě Washingtonu originálními ohozy, když odjeli z Philadelphie ve stylu 50. let. Moderní obleky tak nahradilo oblečení z 50. let - klobouky, dýmky a doutníky. Tablety pro změnu hráči vyměnili za karty a zajímavé zpestření jim přineslo štěstí a vítězství 4:1. Na něj se pokusí Kanaďané navázat už dnes v noci (1:00 SEČ) na ledě Columbusu.

Když český útočník Jakub Voráček po sobotní prohře své Philadelphie s Calgary vylezl z kabiny, neudržel úsměv. Na chodbě totiž čekali dva drsní elegáni v černém obleku a s klobouky. Nešlo o žádné mafiány, ale o Michaela Frolíka s Jaromírem Jágrem. Originální vizáž totiž byla součástí nápadu, kterého se chytl celý tým.

Kdo se v sobotu večer pohyboval po vlakovém nádraží ve Philadelphii, asi se musel hodně divit. Po nástupišti u vlaku mířícího do Washingtonu se totiž pohybovala řada retro elegánů, ale nešlo o obyčejnou partu nadšenců. „Pěkný oldschool. Ani nevím, čí to byl nápad, že si vezmeme saka ve stylu padesátých let,“ řekl pro iDnes.cz útočník Michael Frolík.

Yesterday, the boys traveled back in time and turned the train ride to Washington into a 1950's affair! pic.twitter.com/g0padkkmBf — Calgary Flames (@NHLFlames) November 19, 2017

On i Jaromír Jágr improvizovali, saka vytáhli ze šatníku, ale něco chybělo k dokonalosti. „Klobouk jsme byli kupovat s Jardou ve Philadelphii, abychom to doladili.“ V porovnání s parťáky však měli tvrdou konkurenci, protože třeba Kris Versteeg vzal akci zodpovědně. „Někteří kluci to vzali docela vážně a slušelo jim to. Byl to zajímavý nápad.“

Hokejistům Calgary pohodová atmosféra pomohla. Při kartách a s dýmkou v puse se naladili na nedělní utkání proti Washingtonu, které ovládli 4:1. „Padlo i pár piveček, ale žádné drinky z padesátých let tam nebyly. Druhý den ráno jsme měli trénink, tak to ani nešlo,“ řekl Frolík.

Už dnes v noci se jeho tým představí na ledě Columbusu, po němž se přesune do Dallasu a venkovní šňůru šesti zápasů završí na ledě Colorada.

