Vzpouru Bostonu řídí Češi i odepsaný brankář z Kazachstánu: Je to sen!

David Krejčí posílá Boston do vedení • Reuters

Zdeno Chára se raduje z branky do sítě Pittsburghu • Reuters

S Antonem Khudobinem v brance dotáhli Bruins do vítězného konce sedm z devíti střetnutí. • ČTK

Na sociálních sítích se už množí názory, že by Anton Khudobin měl zůstat jedničkou i po návratu Raska, který proti Pittsburghu už trůnil na střídačce. • Profimedia.cz

Pastrňák poslední zásah utkání v TD Garden trefil v 6. minutě třetí třetiny, kdy si příliš nelámal hlavu v sólovém úniku. Vstřelil gól a dva body pro Bruins byly na světě.

"Každý rok nám Penguins dávají v základní části pěkně zabrat, jsou strašně silní a zápasy s nimi nesmírně složité. Proto je to pro náš opravdu velká výhra, která jen ukazuje, v jaké jsme pohodě a jak hrajeme dobře," glosoval výhru nad posledními šampiony Stanley Cupu v rozhovoru pro NHL.com Pastrňák.

"V závěru druhé třetiny, kdy nám dvěma góly vymazali náš náskok, jsme trochu zaspali, ale o přestávce jsme se dali dohromady. Zasloužili jsme si tu výhru," pokračoval s jedenácti zásahy nejlepší český střelec v NHL, který skóroval po pětizápasovém půstu. Ale že by ho střelecká odmlka stála úsměv na tváři? Kdepak.

"Vím, že jsem v produktivitě zpomalil, ale nezabýval jsem se tím. Věděl jsem, že šance i góly zase přijdou," měl jasno rodák z Havířova dobře si vědom faktu, že hlavní je fakt, že se daří týmu.

Boston v posledním týdnu dokázal oskalpovat Los Angeles (2:1), San Jose (3:1), New Jersey (3:2 po nájezdech) a naposledy už zmíněný Pittsburgh (4:3).

VIDEO: Podívejte se na góly Pastrňáka a Krejčího proti Peguins v sestřihu

Společným jmenovatel čtyř výher byla dobrá obrana podpořená skvělým výkonem gólmana Antona Khudobina. Rodák z Kamenogorsku v Kazachstánu, který má i ruský pas, ve čtveřici zápasů čelil 127 střelám a inkasoval z nich jen sedm gólů. S ním v brance dotáhli Bruins do vítězného konce sedm z devíti střetnutí.

"Jsem šťastný, je to takový malý sen, svou pozici jsem si musel tvrdě vybojovat, nevypadalo to dobře, tým minulý rok sázel na jiné brankáře. Ale teď je to na mě," říkal klubové televizi Khudobin, který za organizaci Bostonu debutoval v ročníku 2011/12, kdy odchytal jeden zápas, 40 startů zapsal na farmě v AHL v Providence.

O rok později se zlepšil na 14 startů, klubové vedení ale příliš neoslnil a byl vyměněn do Caroliny, kde strávil dva roky. Po krátké epizodě v Anaheimu, či spíše na jeho farmě v San Diegu, následoval před startem sezony 2016/17 přesun zpátky do Bostonu.

"V NHL jsem nikdy nebyl jedničkou, vlastně jsem měl co dělat, abych byl alespoň ten druhý. Byl to vždycky těžký boj, teď si to jednoduše užívám a nic neřeším," pokračoval Khudobin, který vloni sváděl souboj o pozici dvojky za hvězdným Finem Tuukkou Raskem se Zanem McIntyrem a Malcolmem Subbanem.

Ne vždy to by boj úspěšný, Khudobin nastoupil v 11 utkáních za farmářský tým v Providence. I před startem této sezony se více věřilo Subbanovi, bratr slavného obránce Nashvillu ale v přípravných zápasech nezářil a šel za štěstím do Vegas Golden Knights.

VIDEO: Podívejte se, jak Khudobin mluvil po výhře nad New Jersey

🎥 Anton Khudobin speaks after his 40-save performance against the Devils:





"Je mi jedno, kde chytám, jestli v KHL, AHL nebo NHL, nedělám z toho vědu, puk má všude stejnou velikost," říkal legrační angličtinou novinářům gólman, kterého draftovala v roce 2004 Minnesota v sedmém kole na celkově 206. pozici.

Čtyři starty v řadě v jednom týdnu jej neunavily. "Je věcí trenéra, koho nechá chytat. Já jsem připraven vždy, můžu být v brance pořád, necítím se unavený," měl jasno 181 centimetrů vysoký a 91 kilogramů vážící brankář.

Krejčí hvězdou a řeší se jednička

Na sociálních sítích se množí názory, že by Khudobin měl zůstat jedničkou i po návratu Raska, který proti Pittsburghu už trůnil na střídačce. Podívejme se na čísla obou maskovaných mužů. Khudobin má za devět odchytaných zápasů úspěšnost zákroků 93.2% a průměr inkasovaných gólů 2.22. Rask, který se zranil v dolní části těla 18. listopadu při tréninku po kolizi se spoluhráčem Andersem Björkem, se do té doby spíše trápil. Z dvanácti zápasů vyhrál jen pět, zasahoval s úspěšností 83.7% a inkasoval 2.89 branky na zápas.

"Tuukka bude zase jedničkou, má tady v týmu skvělé jméno. Já se jen snažím odvádět co nejlepší práci," zakončil povídání po vítězství nad Pittsburghem Khudobin.

Bruins vítězstvím nad Pittsburghem jen ilustrovali, že se mu proti němu v domácím prostředí extrémně daří, vyhráli pět z posledních šesti zápasů. Kromě Pastrňáka odehrál výtečné střetnutí i David Krejčí, vyhlášený třetí hvězdou utkání, který si připsal gól a přihrávku.

"Před třetí třetinou jsme si říkali, že musíme lépe bránit střední pásmo a nedávat jim moc prostoru, aby nabrali rychlost. Mají nebezpečné hráče, kteří by toho dokázali využít," uvedl Krejčí. "Věděli jsme, že musíme také lépe kontrolovat puk, rychleji si ho přihrávat. Myslím si, že nám záměr vyšel a máme další důležitou výhru," shrnul Krejčí.

Další zápas čeká na Boston v noci z neděle na pondělí, kdy opět v TD Garden přivítá Edmonton.