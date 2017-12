100 let NHL? Hvězda Anaheimu slavila nahým pochodem. Klub se omluvil

Anaheim, aktuálně až 12. tým Západní konference, v neděli odpočíval, vstřebával noční domácí porážku 1:2 po nájezdech od divizních rivalů z Los Angeles. Volný čas využili hokejisté Ducks různě, někteří zpytovali po třetím direktu v řadě svědomí, Ryan Kesler, momentálně zraněný bez jediného startu v letošním ročníku, se nahý prošel kancelářemi organizace v Honda Center a klub video z bláznivého pochodu umístil na Twitter.

To celebrate the NHL's 100th Birthday, the @AnaheimDucks released a video showing Kesler walking naked through the office. Who runs their marketing department, Harvey Weinstein? #nhl https://t.co/htSJeof1mQ

Dobrá řachanda, viďte? No, stejně "otevřeně" nesmýšlel notný zástup příznivců klubu, vadilo jim hlavně, že se Kesler promenáduje před zraky ženských zaměstnanců. Své rozčílení dala fanouškovská obec v komentářích pod příspěvkem od plic najevo. O pár hodin později video z twitterového účtu zmizelo a přišel čas na pokání.

"Náš tweet, který jsme uveřejnili dnes v dřívějších hodinách, byl zamýšlen jako odlehčující forma, jak si připomenout 100 let od vzniku NHL. Později jsme si uvědomili, že obsah videa je necitlivý. Proto jsme jej odstranili a omlouváme se," napsalo vedení klubu.

Our tweet posted earlier today was meant to be a lighthearted video celebrating the NHL’s 100th birthday. We realize in retrospect the content of the video may have been insensitive and we have removed the video and apologize.