Faksa vyřešil trestné střílení jako mazák. Dělá všechno poctivě, chválí ho

Rodák z Opavy je známý pro svou všestrannost. Díky ní si pravidelně od trenéra Kena Hitchcocka užívá čas na ledě při oslabení Stars, kde brání ty nejlepší útoky soupeře. Přesně tahle situace mu také pomohla ke včerejší brance. Faksu totiž v nájezdu zahákoval Kane a rozhodčí měl jasno. Českého hokejistu poslal samotného proti Crawfordovi.

Nervozitu mladý útočník nechal na střídačce, a proti podstatně zkušenějšímu soupeři si počínal skutečně pohodově. Švihem vymetl pavučinu nad brankářovou vyrážečkou a dočkal se prvního gólu ve vlastním oslabení v kariéře. Příjemný moment pouhé dva dny po hattricku do sítě Las Vegas.

Faksa scores his first career hat trick last game, and now he scores on his first career penalty shot. pic.twitter.com/SmjRRGcq1Z

„Na té opakovačce je vidět, že jsem mu nadzvedl hokejku. Byla to naše chyba, měli jsme si počínat lépe, na nějaké prodloužení nemuselo vůbec dojít," zlobil se americký útočník, jenž v utkání jednou skóroval a další branku stihl ještě připravit.

Jenže Blackhawks přehrálo solidně rozjeté mužstvo. Dallas drží z posledních šesti utkání bilanci 5-1-0 a vděk míří i směrem k Faksovi. Po hattricku, kterým sám zařídil výhru nad Vegas, byl včera gólový a jeho přihrávka na branku Remi Elieho také byla výstavní.

It's only Remi Elie's third goal of the season, but you wouldn't know it from this move. No chance for Crawford. 3-2 Stars. #Blackhawks pic.twitter.com/AhPm671vm8