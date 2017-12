Flyers už mají 10 proher v řadě. Na co sáhneme, to poděláme, řekl Voráček

Když 10. listopadu rozhodl Jakub Voráček bitvu s Chicagem vítězným gólem, asi ho ani ve snu nenapadlo, jaké trápení ho s jeho Philadelphií v dalších týdnech čeká. Utekl takřka měsíc a rozhodující gól zarostlého lídra Flyers vypadá trochu jako snímek pro pamětníky. Klub přidal v NHL deset proher v řadě, naposledy v sobotu proti Bostonu a je v pěkných problémech. „Na co sáhneme, to poděláme," zlobil se Voráček.

Tohle už je regulérní deka. Čekání na jedno ušmudlané vítězství, které pomůže zapomenout na sérii, ze které Flyers sice vydolovali pět bodů, ale žádnou výhru. Třikrát navíc odcházeli z ledu bez vstřelené branky, a to je parametr, se kterým by si tak zkušený útok, jako je ten philadelphský, měl poradit.

Co je nejhorší je to, že hráči Flyers jsou v tuto chvíli zlomení. Na ledě působí zvadle a neúspěchy se jim už prodraly do hlavy. „Tentokrát jsme skutečně vypadali při hře unaveně," řekl po porážce 0:3 s Bruins trenér Dave Hakstol.

Snaha se přesto upřít nedá. V zápase se nejprve domáci silák Wayne Simmonds pustil do bitky s ostrým zadákem Kevanem Millerem, to aby nabudil kolegy na střídačce. Nevyšlo to. Pak zazářil gólman Brian Elliott, který i trochu šťastným zákrokem vytlačil z brány puk po střele Davida Backese. I to bylo ale málo...

Nepříjemné chvíle na ledě pak následují o nic příjemnější momenty v šatně, kde přijdou na řadu novinářské dotazy. Jejich znění se poslední dobou moc nemění. „Vy kluci z novin se nás dokola ptáte na to stejné, ale my nemáme už moc možností jak vám stále odpovídat," zpražil žurnalisty po další porážce Simmonds.

Na klub teď čeká slušná výzva, dnes v noci bitva na ledě prochladlého Calgary, pak den pauza, souboj s Edmontonem a hned další den řež proti Vancouveru. Nic jednoduchého. „Průjezd přes západní Kanadu není snadný, ale bude to pro nás výzva a dobrý pokus odrazit se správným směrem," řekl pro philly.com trenér Hakstol.

„Musíme věci trochu zjednodušit a zase se hokejem začít bavit," řekl jedenáctý nejproduktivnější hráč ligy Jakub Voráček. „Snažíme se prostě moc a pak zapomínáme dělat věci tak, jak bychom měli," přidal se k němu kapitán Claude Giroux.

Jedna věc by Philadelphii přesto mohla uklidnit. Když klub naposledy v ročníku 2007/08 prohrál deset zápasů v řadě, dokázal v play off dojít až do finále Východní konference. Zatímco když v loňském ročníku deset utkání za sebou vyhrál, ani nepostoupil do play off...