Faksa je lepší než Radulov: Spoluhráči na mě sahají a dělají, že jsem hot!

Z centra, který začal sezonu ve čtvrté řadě Stars a hlídal nejlepší hráče soupeřů, se stal postrach, před nímž se spíš druzí musejí mít na pozoru. Radek Faksa dostával v poslední době v týmu Stars mnohem větší prostor, těží třeba ze souhry s Antoinem Rousselem, s nímž hraje v útoku třetí sezonu. A je to znát. „Říkali, že se mnou trefí jackpot, když mi to tak dobře jde,“ tvrdí rodák z Vítkova u Opavy v rozhovoru pro Sport.

Pamatujete si, kdy jste naposledy nastřílel čistý hattrick?

„Snažil jsem se lovit v paměti. Pak jsem si vzpomněl, že se mi to povedlo během mé poslední sezony v Kitcheneru. Je super pocit, že se mi podařilo dát hattrick taky v NHL. Kdy by mě napadlo, že se mi to někdy poštěstí? To se povede možná jednou za život. Na takové momenty se nikdy nezapomíná. Druhá a třetí branka navíc padly osm sekund po sobě. Před tou třetí jsme vyrazili hned po buly dopředu a já z toho dal gól. Měl jsem ohromnou radost. Ale nejdůležitější bylo, že branky pomohly týmu. Takové vítězství jsme potřebovali."

Házet čepice na led ovšem obvykle nutí diváky jiní hráči. Tyler Seguin dal hattrick o zápas dřív proti Calgary. Pochválili vás hvězdy jako on za to, jak jste je zastoupil?

„Byli rádi, gratulovali mi. A taky jsem si musel vyslechnout různé narážky. Dobírali si mě celou dobu, co jsme byli na tripu. Ale bylo jedno, kdo góly dal, hlavně, že jsme vyhráli, protože venku se nám dlouho nedařilo. Prolomili jsme to, proto byly ty branky důležité.“

VIDEO: Podívejte se na tři góly Radka Faksy

Co měli za poznámky? Že se jim motáte do řemesla nebo něco na ten způsob?

„Třeba na mě sahali a dělali, že jsem hot. Jakože v laufu. A poněvadž jsme hráli ve Vegas, tak říkali, že zajdeme do kasina, protože se mnou trefí jackpot, když mi tak dobře jde.“

V následujících dvou duelech v Chicagu jste skóroval taky. Napřed z trestného střílení, potom ránou bez přípravy. Cože jste se tak rozstřílel?

„Šance jsem měl vždycky. Někdy se to tak sejde. Padne tam cokoli a jindy nic, ani za boha. Ale teď mi to šlo a jsem šťastný. Dostávám puky jako na podnose. Spoluhráči mi to naservírovali a já už neměl moc práce. Jen to trefit.“

V útoku nastupujete s Antoinem Rousselem, s nímž vás dali dohromady už před dvěma lety. Je to hodně znát?

„Rozumíme si, hrajeme spolu třetí sezonu. Funguje to super, stejně jako s Tylerem Pitlickem, který teď chodí na led s námi. Přijde mi trošku jako kdysi Hemák (Aleš Hemský). Byl zkušenější, ale s Pitlickem nám to taky klaplo super. Dali nás k sobě po prvních deseti, patnácti utkáních. A šlape to náramně.“

Nehrozí, že vás zase rozdělí, až se vrátí Martin Hanzal, který hrál třetího centra před vámi?

„Začínal jsem ve čtvrté lajně, teď jsem ve třetí. Je mi jedno, v jakém útoku hraju, hlavně ať jsem v tempu a chodím na led. Je fakt, že zpočátku jsem tak spokojený nebyl, v posledních zápasech nám však trenér víc věří a dal nám příležitost. Daří se mi právě díky tomu, že hrajeme mnohem víc. Snažím se té šance využít. O ničem jiném nepřemýšlím.“

Může se to ovšem vyvinout klidně jinak, Ken Hitchcock vás dokonce za výkony pochválil.

„Je to možné. Já věci v médiích moc nečtu, ani Hitchcock toho moc neřekne. Takže o tom nevím. Ale pokud tohle někde tvrdil, potěší to. On má plno zkušeností a v Dallasu si udělal velké jméno, vyhrál s ním Stanley Cup. Na zápas nás dokáže vždycky skvěle připravit, udělí správné pokyny, co a jak máme hrát. I asistenti na tom mají zásluhu. Zapracovali jsme na oslabení a přesilovkách. Teď jsou úplně o něčem jiném, než byly minulou sezonu.“

Narazit do Jágra je jako narazit do zdi

Hitchcock už je pán v letech. Jak ho berou hvězdní spoluhráči?

„V kabině má respekt, nikdo si nic nedovolí. Každý jede na sto procent. Je nám jasné, že když budeme dodržovat systém, který chce, budeme vyhrávat.“

Zatímco doma si vedete znamenitě, z dvanácti utkání jste deset vyhráli, venku to až donedávna bylo podstatně horší. Proč se od sebe výsledky na obou frontách lišily jako noc a den?

„To vůbec netuším. Doma možná máme víc sebevědomí, venku se nám nepodařily první dva zápasy a sebedůvěra se vytratila. V posledních utkáních už jsme ale dodržovali herní systém, zůstali trpěliví celých šedesát minut a přineslo to výsledky. Taky jsme teď měli Dad´s Trip, na zápasy ve Vegas a Chicagu klub pozval otce hráčů, což je tradice, kterou v Dallasu drží několik let. Chtěli jsme se předvést před taťkama.“ (směje se)

Přitom tým by měl patřit mezi uchazeče o Stanley Cup. Souhlasíte?

„Když se podíváte na jména, tak máme super mužstvo. Ale na papíře jsme byli silní už minulou sezonu a nakonec jsme se ani nedostali do play off. Takže to, k čemu bychom měli mít předpoklady, musíme ukázat na ledě. Kvalitu určitě máme, musíme se však dát pořádně do kupy a převádět, co se od nás vyžaduje. Teprve potom můžeme něčeho dosáhnout.“

Přes léto došlo ke změnám, přišel i brankář Ben Bishop. Je to ten pravý, koho jste potřebovali?

„Můžeme se na něj spolehnout. V důležitém momentu je schopen vytáhnout parádní zákrok. Mužstvo vždycky povzbudí, když může počítat s tím, že ho gólman podrží.“

A co další posila Alexandr Radulov?

„Super hráč, výborný kluk do kabiny. Přijde mi trošku jiný než ostatní. Moc se mi třeba líbí, jak trénuje. Že do toho dává všechno, pořád jede na sto dvacet procent. Se Seguinem a Bennem si v lajně sedli, oni jsou naši koně.“

Říkáte, že Radulov je jiný. Bývá velmi výbušný, rád provokuje. Nepůsobí tak trochu jako blázen?

„On je strašně zarputilý, zabraný do hry, což je super, protože strhne celé mužstvo. Emocemi, bojovností a svým přístupem.“

Jak vám chybí Aleš Hemský, který zamířil do Montrealu?

„Pomohl mi na začátku, když jsem přišel do týmu, rozuměli jsme si lidsky, jako kamarádi. Bydlel jsem u něho, mít ho vedle sebe v šatně bylo taky skvělé. Vždycky když se sejde pohromadě víc Čechů, cítím se v týmu líp. Pokecáme si pěkně česky, to je vždycky fajn.“

Hemský byl v začátcích vaším rádcem a pomocníkem. Teď možná můžete vy dělat patrona Martinu Hanzalovi, který je v Dallasu nový.

(usměje se) „Myslím, že to spíš on mně. V NHL je přes deset roků, hraje jedenáctou sezonu, má hodně zkušeností. Ale teď je zraněný. Už se vrátil, jenže potom si zase něco udělal. Ale nemělo by to být nic vážného. Nicméně na posledním tripu s námi nebyl.“

Když vás Dallas před pěti lety draftoval, v kempu jste se pak potkal s Jaromírem Jágrem. Před dvěma lety jste proti němu při zápase na Floridě v NHL debutoval. Takže když jste zhruba před týdnem narazili na Calgary, byl to vlastně docela obyčejný zážitek. Nebo ne?

„Nastoupili jsme proti sobě docela hodněkrát. Ale vždycky to bývá speciální. On byl můj dětský idol, a když jsem ho před třemi lety potkal na hlavním kempu, nechal jsem si podepsat dres s věnováním. Ještě teď se přistihnu, že sleduju, jak hraje, nebo po něm koukám, když stojí naproti na buly.“

A když ho trefíte v souboji, jdete do něj o něco míň, aby neměl modřiny?

„No, minulou sezonu jsem ho jednou chtěl dohrát. A bylo to, jako bych narazil do zdi.“ (směje se)

Takže se nestane, že byste české hráče v soubojích šetřil?

„Ne, to ne. Myslím, že se v té rychlosti ani nedá vnímat, kdo je kdo. Navíc já nikoho šetřit nemůžu. Na rozbruslení se třeba s klukama pozdravíme, prohodíme pár slov. Ale potom do toho jdeme spíš zostra, ještě víc se nahecujeme. Ne že bychom se vyloženě řezali, všechno v rámci určitých mezí. Ale navzájem se nešetříme.“