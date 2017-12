Voráček třikrát nahrával a zářil. Cítil se jak na zlatém MS v Německu

Deset porážek v řadě, pád tabulkou do suterénu. Philadelphia si musela vyslechnout, jak je k ničemu, co všechno je špatně. Největší kapky schytával od fanoušků i médií trenér Dave Hakstol. Tribuny chtěly jeho hlavu, při zápasech křičely, ať ho klub vyrazí. Flyers v noci na úterý přesekli černou šňůru, porazili Calgary 5:2, Jakub Voráček nahrál na dva góly a emoce kolem klubu se možná trochu uklidní. A taky možná jen na chvíli. V téhle situaci je jedna výhra zkrátka málo.

Generální manažer Ron Hextall svého trenéra drží, co to jde. „Dave je našim koučem a zůstane jím. Tečka. Konec diskuzí. Už jsem to řekl několikrát a nemíním to rozebírat pořád dokola,“ citoval jeho slova Philadelphia Inquirer.

Hakstol udělal jednu důležitou věc, zahrkal sestavou. Jakuba Voráčka vyndal z první lajny od Clauda Girouxe a místo něj jmenoval prvním pravým křídlem Wayna Simmondse. Český útočník se přesunul do druhého útoku k Michaelu Rafflovi a Valtteri Filppulovi. Tohle vyšlo excelentně, Voráček si v zápase připsal tři gólové nahrávky a stal se druhou hvězdou zápasu. Jaromír Jágr strávil na hřišti přes 15 minut, ale do statistik se nezapsal.

„Druhý útok Philadelphie byl velmi produktivní, ale nebylo to jenom o gólech, celou dobu hráli dobře, všichni tři vyvíjeli tlak na obranu Flames. Jak se Flyers dostali do vedení 4:1, Voráček měl v tu chvíli tři asistence, byl nejaktivnějším i nejefektivnějším hráčem na ledě,“ chválil útočníka Flyers ve své pozápasové analýze pro Philadelphia Inquier novinář Marc Narducci.

Jakub Voráček je s 26 asistencemi v celkovém pořadí nejlepších nahravačů NHL na děleném druhém místě. Má jich stejně jako Steven Stamkos z Tampy a Josh Bailey z New York Islanders. První Blake Wheeler z Winnipegu je na 28 nahrávkách. Voráček ze svého tříbodového večera nedělal žádnou vědu, hlavní zásluhu viděl ve spoluhráčích: „Vůbec nevím, jak se to stalo. Cítil jsem se stejně, jako když jsme v roce 2010 s reprezentací vyhráli zlato na mistrovství světa, to bylo podobné.“

Philadelphii pomohlo i 43 zákroků brankáře Briana Elliotta, který po dlouhé době zažil výjimečný zápas. Zazářil proti týmu, kde trávil minulou sezonu. Flames z něj chtěli mít jedničku, ale neklaplo to, nenaplnil potenciál, a tak to s ním zkusili Flyers, kde to zatím taky není žádná sláva a s úspěšností zákroků 90,8 % patří k nejhorším prvním brankářům v lize. Generální manažer Hextall, bývalý gólman, z toho ale nijak rozčarovaný nebyl: „Já vím, že on je skvělý brankář. Jde o hodně soutěživého kluka, pořád na sobě pracuje a tým pro něj rád hraje, protože každý vidí, jak na sobě dře. Podle mě předvádí kvalitní výkony.“

Kdyby Elliott častěji zvládal, to, co předvedl na ledě Calgary, šéf by se ale určitě nezlobil. „Je velká úleva, za jakou sérií jsme udělali v pondělí tečku. Musíme si tohle přenést do dalšího zápasu. Ale taky si tenhle výsledek musíme trochu užít, čekali jsme na něj fakt dlouho,“ odfrkl si Elliott. Podobně mluvil i Voráček: „Ve středu s Edmontonem musíme hrát úplně tím samým způsobem, musíme být zase dobře připraveni, zase to bude extrémně těžký zápas.“

A generální manažer doufá, že fanoušci i novináři dají pokoj trenéru Hakstolovi. „Víte, je to vynikající trenér, který dobře umí pracovat s mladými hráči, kterých my tady máme dost. Kolikrát to třeba nevidíte, ale když dáte do sestavy devatenáctiletého kluka, čeká vás s ním ještě hodně práce. Hlavně si ale nemyslím, že by náš herní projev byl takový, že bychom si zasloužili tolik porážek za sebou,“ spustil Hextall.

Cítíte, jak se snaží být za každou cenu pozitivní, jak v otázce trenéra i brankáře Elliotta. Fanoušci mu tohle uvěří za jediné podmínky: Že Flyers začnou vyhrávat. Jinak si šéf může vykládat, co chce a jeho trenér to příště doma dostane zase sežrat.