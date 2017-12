Pavelec zaválel a vychytal Pittsburgh. Palát, Plekanec, Frk a Jaškin nahrávali

SOUHRN | Brankář Ondřej Pavelec nastoupil poprvé od 28. října od začátku zápasu a 41 zákroky přispěl k výhře New York Rangers 4:3 na ledě Pittsburghu. Obránce Andrej Šustr dopomohl druhým gólem v sezoně k triumfu Tampy Bay 6:2 nad New York Islanders, na němž se asistencí podílel i Ondřej Palát. Nahrávky zaznamenali také útočníci Dmitrij Jaškin ze St. Louis, Tomáš Plekanec z Montrealu a Martin Frk v dresu Detroitu. Útočník Dallasu Radek Faksa vyšel poprvé po pěti zápasech bodově naprázdno.

Gólman Henrik Lundqvist nemohl do souboje s Pittsburghem zasáhnout kvůli chřipce. Pavelec, který před sezonou podepsal jednoletou smlouvu za 1,3 milionu dolarů, zasáhl do hry od úvodní minuty teprve počtvrté v ročníku. Kladenský rodák proti Penguins pochytal 93,2 procent střel a výrazně se podílel na první prohře Pittsburghu po pěti zápasech. Rangers uspěli pošesté z posledních sedmi duelů.

VIDEO: Sestřih utkání Pittsburgh - NY Rangers

"Už je to nějakou dobu, co jsem chytal od začátku. Chtěl jsem získat dva body. Měl jsem dost času se na utkání připravit a nebyl to vůbec žádný problém," prohlásil Pavelec, jenž si připsal druhou výhru v sezoně. "Byl to jen další zápas a jsem moc rád, že jsme uspěli, protože jsem si v poslední době moc nezachytal. Chci vyhrát pokaždé, když nastoupím," dodal třicetiletý gólman.

Šustr si vysloužil chválu od trenéra

Šustr se trefil podruhé za uplynulé tři utkání. V 18. minutě navázal na gól Braydena Pointa z první minuty, u něhož asistoval Palát, a posunul Tampu do vedení 2:0. "Šustr v prvních 15 nebo 20 zápasech nebyl tak výrazný, ale nepřestal tvrdě pracovat, nestěžoval si a choval se jako týmový hráč. Jeho práce se vyplácí," pochválil trenér Jon Cooper českého beka, jenž se třináctkrát nevešel do sestavy. Díky výhře se Tampa vrátila do čela NHL.

VIDEO: Šustr uspěl podruhé v sezoně

Plekancova přihrávka nestačila

Montreal podlehl 3:4 St. Louis a prohrál po šesti utkáních. Výraznou měrou se o to zasloužil útočník Brayden Schenn, který vstřelil třetí hattrick kariéře. St. Louis se v průběhu 23. minuty povedlo během sedmi vteřin dvakrát skórovat a vypracovat si náskok 3:1, který ale dvěma brankami smazal zadák Shea Weber. První trefou si připsal 500. bod v kariéře. Utkání rozhodl v 53. minutě Schenn.

VIDEO: Sestřih utkání Montreal - St.Louis

Kaše nahrával, ale neproměnil nájezd

Kaše v duelu s Vegas asistoval u branky Francoise Beauchemina, který v 22. minutě načal obrat Anaheimu z 0:2 na 3:2. Vyrovnání obstaral až v 56. minutě finský útočník Erik Haula, který u předchozích dvou branek zaznamenal asistence. V nájezdech rozhodl o výhře nováčka NHL Alex Tuch. Jako poslední se za Anaheim rozjel Kaše, který musel proměnit, překonat Malcolma Subbana se mu ale nepodařilo.

Ondřej Kaše nájezd neproměnil a Ducks prohráli • Foto AP Photo/John Locher

Slovenský útočník Marián Gáborík i Los Angeles díky dvěma gólům jako 94. hráč v historii NHL pokořil hranici 400 branek. Pozadu nezůstal ani kapitán Kings Anže Kopitar, jenž si připsal 500. přihrávku a při vítězství 6:3 nad Minnesotou bodoval třikrát. Los Angeles uspělo pošesté v řadě.

Frk pomohl Detroitu nahrávkou zastavit sedmizápasovou sérii proher. Red Wings porazili Winnipeg 5:1. Dallas podlehl Nashvillu 2:5 a prohrál po šesti zápasech. Predators se i díky zaváhání Winnipegu posunuli na první místo Západní konference.

Výsledky:

Pittsburgh - NY Rangers 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky: 16. Sheary, 28. Kessel, 44. Hörnqvist - 17. Nieves, 33. Fast, 38. Zuccarello, 52. Bučněvič. Brankář Ondřej Pavelec (NY Rangers) odchytal celý zápas, z 44 střel třikrát inkasoval a úspěšnost zákroků měl 93,2 procent. Střely na branku: 44:29. Diváci: 18.414. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello (NY Rangers), 2. Hörnqvist (Pittsburgh), 3. Bučněvič (NY Rangers).

Columbus - New Jersey 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 14. Foligno - 5. Zajac, 25. Hall, 40. Noesen, 52. Bratt. Střely na branku: 42:36. Diváci: 14.282. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Hischier, 3. Hall (všichni New Jersey).

Montreal - St. Louis 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky: 38. a 47. Weber, 16. Benn (Plekanec) - 6., 23. a 53. Schenn, 23. Upshall (Jaškin). Střely na branku: 25:30. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Schenn (St. Louis), 2. Weber (Montreal), 3. Pietrangelo (St. Louis).

Detroit - Winnipeg 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Branky: 15. a 45. Nyquist, 11. Abdelkader, 48. Helm, 51. Booth (Frk) - 27. Laine. Střely na branku: 32:26. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Nyquist, 2. Larkin, 3. Howard (všichni Detroit).

Dallas - Nashville 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)

Branky: 42. Johns, 60. Oleksiak - 16. Fiala, 23. McLeod, 25. Aberg, 28. Turris, 36. Järnkrok. Střely na branku: 45:32. Diváci: 18.023. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Järnkrok, 3. Ekholm (všichni Nashville).

Colorado - Buffalo 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky: 33. a 50. MacKinnon - 26. Pouliot, 39. McCabe, 52. Kane, 60. Eichel. Střely na branku: 37:35. Diváci: 13.258. Hvězdy zápasu: 1. Kane (Buffalo), 2. MacKinnon (Colorado), 3. Ristolainen (Buffalo).

Tampa Bay - NY Islanders 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Branky: 37. a 38. Gourde, 1. Point (Palát), 18. Šustr, 39. Namestnikov, 47. Kunitz - 28. Barzal, 29. Eberle. Střely na branku: 34:31. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1.Gourde, 2. Kunitz, 3. Callahan (všichni Tampa Bay).

Los Angeles - Minnesota 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)

Branky: 45. a 55. Gáborík, 35. Muzzin, 53. Kempe, 60. Kopitar - 31. Coyle, 36. Ennis. Střely na branku: 28:21. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Gáborík, 2. Muzzin, 3. Kopitar (všichni Los Angeles).

Vancouver - Carolina 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 23. Pouliot, 34. Vanek, 47. Goldobin. Střely na branku: 22:30. Diváci: 17.860. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Pouliot, 3. Horvat (všichni Vancouver).

Vegas - Anaheim 4:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:3, 1:0 - 0:0)

Branky: 19. Neal, 19. Lindberg, 56. Haula, rozhodující sam. nájezd Tuch - 22. Beauchemin (Kaše), 26. Vermette, 37. Perry. Střely na branku: 43:29. Diváci: 17.608. Hvězdy zápasu: 1. Haula, 2. Neal, 3. Tuch (všichni Vegas).