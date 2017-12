Frustrovaný Zacha znovu na tribuně. Vůbec nevím, co se děje, říká

Dvě branky má na svém kontě útočník Pavel Zacha v této sezoně. Obě vstřelil v jednom utkání, 11. října proti Torontu. Od té doby sesbíral jen čtyři nahrávky a poslední dvě bitvy odseděl v hledišti. Spokojený moc není, to bylo na jeho náladě jasně poznat. „Nevím, co se děje," řekl ještě před startem včerejší bitvy proti Columbusu pro northjersey.com.

Od šestého hráče draftu z roku 2015 se letos čekal výraznější průlom, místo toho ale září jiní mladíci, ještě mladší. Jednička posledního draftu Nico Hischier je druhým nejproduktivnějším mužem klubu a devatenáctiletý Jesper Bratt, až 162. hokejista na výběru talentů v loňském roce je s devatenácti body nečekaně třetí. Zacha strádá a už podruhé v ročníku je zdravým náhradníkem.

„Frustrovaný, to je to pravé slovo," pokusil se Zacha vystihnout pro novináře svou náladu. „Těžko se to vysvětluje. Nejsem spokojený s tím, jak mi to jde a celou touto situací. A jenom trénovat taky není zrovna zábava," pokračoval bývalý útočník extraligového Liberce.

Jenže kudy dál? Trenér John Hynes údajně dal minimálně žurnalistům jasně najevo, co urostlého forvarda vrátí zpátky do hry. On sám si ale zase tak jistý není.

„Popravdě teď zrovna vůbec nevím. S nikým jsem nemluvil, takže nevím, co se děje. Ale nehraju, takže jediné, co mi zbývá, je tvrdě makat," řekl útočník, který se svou situací není vůbec spokojený.

Když se naposledy Zacha ocitl mimo sestavu trenér se později sešel s ním i jeho agentem Patrikem Štefanem, aby bylo jasněji v tom, jak hráč má pracovat a jaké s ním klub má úmysly. Se Štefanem se Zacha potkal také v pondělí

Svůj pohled na věc nabídl spoluhráč Jimmy Hayes. „Stále pracuje na tom, aby se zlepšoval. Je hodně talentovaný, ale zároveň má hodně vypracovanou postavu. Když se naučí tyhle dvě věci skloubit, bude nebezpečnou zbraní," řekl.

A co k celé situací říká kouč Hynes? „Chceme, aby byl v NHL a aby hrál. Ale také potřebujeme, aby hráči věděli, co musí udělat pro to, aby byli v týmu. Jako hokejista se nám hodně líbí a rozhodně v tuto chvíli neuvažujeme nad jeho přesunem do AHL," dodal.