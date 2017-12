Povodil beka, ošálil brankáře. Krásný gól, všichni to říkali, jásal Kaše

Kaše se prosadil v 32. minutě, kdy se s pukem vydal od mantinelu, obehrál ležícího obránce Codyho Ceciho a bekhendem zavěsil puk pod horní tyč. Fantastická hra, na serveru NHL.com vyhlášená TOP akcí duelu.

"V první chvíli jsem chtěl přihrávat Vermettovi, jenže byl obsazený, tak jsem zkusil vymyslet něco svého. A povedlo se to, dal jsem gól, všichni mi pak říkali, že byl krásný, takže jsem spokojený," těšil se 22letý rodák z Kadaně.

VIDEO: Podívejte se na fantastický gól Ondřeje Kaše

Uplynulé týdny mu přitom mnoho radosti nenaservírovaly, v listopadu ho zranění vyřadilo na deset zápasů ze hry a na střelecký zápis čekal přes měsíc. "Je to skvělé, mám radost, jsme hokejisti a chceme hrát, nikdo si nepřeje být zraněný, takže jsem rád, že jsem zpátky," pokračoval Kaše, který se díky gólu zlepšil na 6+4 v 16 zápasech sezony.

O zbylé dvě trefy Anaheimu se postaral centr a posila z New Jersey Adam Henrique, který uzmul ocenění pro druhého nejlepšího muže utkání. Lepší byl jen autor 29 zákroků Ryan Miller. Ducks zvítězili po třech porážkách, Ottawa neuspěla podeváté z posledních deseti duelů a už 138:22 minut nedokázala vstřelit branku.

"Nikdy nevíte zcela přesně, proč prohráváte, jinak byste něco změnili, aby se to pořád neopakovalo. My možná hledáme chyby tam, kde nejsou. Snažíme se dostat z naší komfortní zóny, ale zatím to nepřináší žádný úspěch, musíme vytrvat a věřit, že už v příštím utkání zvítězíme a nastartujeme nějakou vítěznou sérii," zadoufal si před novináři poražený kapitán Senators Erik Karlsson, který nebodoval už deset utkání v řadě, což se mu nikdy v kariéře nestalo.

Další utkání čeká Ottawu, loňského senzačního semifinalistu Stanley Cupu (prohra ve finále Východní konference 3:4 s pozdějšími vítězi z Pittsburghu) už v noci ze čtvrtka na pátek v Los Angeles. Anaheim v pátek přivítá doma Minnesotu.

VIDEO: Podívejte se na rozhovor s usměvavým Ondřejem Kaše

🗣: "I tried looking for Vermy the first time. I couldn't pass to him, so I just tried doing something myself, and it goes in. Everybody told me it was pretty."



Ondrej Kase on his sixth goal of the season, a new career high! #LetsGoDucks pic.twitter.com/beHLEYNPUQ