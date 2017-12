Jágr si obnovil zranění. Zkomplikují mu potíže s třísly útok na rekord?

Jaromír Jágr dělá vše, aby se co nejdříve vrátil do sestavy Flames • profimedia.cz

Dře to a dře to. Calgary se v posledních dvou týdnech trápí, porážka na ledě Toronta (1:2sn) byla už šestou z posledních osmi zápasů a Flames navíc ještě před zápasem přišly o Jaromíra Jágra. Tomu se opět ozvala třísla, kvůli kterým chyběl už v šesti říjnových zápasech. Celkem tak vynechal už jedenáct zápasů a další mohou přibývat. To by mohlo české legendě zkomplikovat útok na další rekord NHL.

Před sezonou chybělo Jaromíru Jágrovi pouze 56 startů na to, aby vyrovnal dosavadní maximum NHL. To drží legendární Gordie Howe, jenž v zámořské soutěži odehrál 1767 zápasů. Celkem snadný cíl však dostává další nepříjemný zádrhel - opět se mu ozvala nedávné zranění.

„Je to stejné zranění, jako měl předtím,“ přiznal před utkáním v Torontu trenér Glen Gulutzan. Jeho tým se tak musel obejít bez svého zkušeného útočníka už v jedenácti zápasech. První čtyři vynechal Jaromír Jágr kvůli pozdějšímu podpisu smlouvy, dalších šest kvůli říjnovému zranění a jedenáctou absenci si připsal právě při utkání s Maple Leafs.

Ač se jedná o nepříjemnou komplikaci pro Jaromíra Jágra i Calgary, není důvod k panice. Český útočník odehrál už 17 zápasů, čímž stáhl ztrátu na 39 startů. Do konce základní části mají Flames na programu ještě 54 duelů, takže rezervu česká legenda stále má.

Pořadí hráčů s nejvíce starty v NHL (7. prosince): 1. Gordie Howe (Kanada) - 1767 2. Mark Messier (Kanada) - 1756 3. Ron Francis (Kanada) - 1731 4. Jaromír Jágr - 1728 5. Mark Recchi - 1652

Aktuálně je jeho zranění v dolní části těla ohodnoceno jako „day-to-day“, tudíž je možné, že naskočí už do nočního utkání na ledě Montrealu. O tom rozhodne ranní rozbruslení, které by měly Flames absolvovat ve čtvrtek odpoledne českého času.

Pokud by ale do utkání nezasáhl a jeho absence narostla, mohl by se mu rekord o malý kousek vzdálit. „Takhle jsem si to ale nepředstavoval, to je jasné. Minulou sezonu jsem nevynechal jediný zápas, je to tedy trochu frustrující," přiznal po svém říjnovém zranění Jágr.

V aktuálním historickém pořadí v počtu startů patří českému útočníkovi čtvrté místo se ztrátou tří zápasů na Marka Messiera. Druhý je Mark Messier a kanadskou nadvládu umocňuje zmíněný Gordie Howe.