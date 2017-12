Tu máš! Mladík Calgary bodl soupeře ze střídačky. Zákeřné, píší v zámoří

Většině fanoušků tento moment nejspíše unikl. Domácí Matt Martin nejprve poslal tvrdým hitem u střídačky Calgary k ledu Troye Brouwera a následně se strhla strkanice, u které pochopitelně asistovali i hráči na střídačce. Matthew Tkachuk dokonce vzal svou hůl a domácího hráče píchl do břicha.

Bohužel pro 19letého mladíka neuniklo jeho bodnutí televizním záběrům a reakce fanoušků i novinářů na sebe nenechala dlouho čekat. Část z nich jeho počin odsuzuje a označuje za dětinský, Matt Martin ale o bodnutí ani nevěděl.

Sorry, my original tweet was looking at the wrong part of the sequence. Matthew Tkachuk definitely spears Matt Martin from the bench during that scrum. pic.twitter.com/LQOMtvjHbR — Jeff Veillette (@JeffVeillette) 7. prosince 2017

„Právě jsem se o tom dozvěděl. Řekli mi, že se mnou chcete mluvit, zeptal jsem se proč a ukázali mi video,“ řekl se smíchem 28letý útočník a dodal: „Jsem v pořádku, jestli jste měli strach.“ I on tak pocítil, jaký Matthew Tkachuk dokáže být.

Ve zkratce řečeno ho lze označit hráčem, kterého nesnášíte, když hraje proti vám, ale chtěli byste ho ve svém týmu. Syn Keitha Tkachuka totiž neumí jen s pukem, ale skvěle se dokáže dostat soupeřům pod kůži. Když už se to při zápasech Calgary mele, často v tom má prsty právě Tkachuk.

„Tkachuk je ve všech potyčkách, ať už jako viník nebo oběť. Je to moderní Claude Lemieux,“ napsal na svůj Twitter reportér The Hockey New Matt Larkin. V podobném duchu se vyjádřil i reportér Joe Haggerty, který ovšem mladíkovo bodnutí odsoudil. „Nemyslím si, že je o čem debatovat. Mám rád hodně toho, co předvádí na ledě, ale bodnout soupeře z lavičky je neakceptovatelné.“

Calgary ztrácí body, navíc přišlo o Jágra

Otázkou zůstává, jak se k incidentu postaví NHL. Fanoušci požadují alespoň finanční postih, ale není vyloučené, že by mohl padnout i zápasový trest. Pokud by k němu došlo, mohlo by jít o další citelné oslabení pro Calgary.

To navíc prohrálo už šestý z posledních osmi zápasů a na ledě Toronta nastoupilo i bez zraněného Jaromíra Jágra. „Má stejné zranění, jaké měl v říjnu,“ přiznal před čtvrtečním utkáním trenér Glen Gulutzan. Českého útočníka tak zřejmě opět trápí třísla, kvůli kterým může vynechat i duel v Montrealu, kde Flames nastoupíuž dnes v noci.

O návratu české legendy by mohlo být jasno už na ranním rozbruslení, které by mělo Calgary absolvovat ve čtvrtek odpoledne českého času.