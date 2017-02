Frk, to je kanón! Jeho střelu slyšíme až na střídačce, diví se trenér

Jak tvrdá je vlastně Frkova střela? To nikdo nedokáže přesně říct, žádný z pokusů bývalého juniorského reprezentanta ještě nebyl změřen. Že puk po jeho střelách ale letí jako smrtící projektil dokazuje plno příběhů, například ten z minulého týdne z utkání proti Manitobě. Povídá se, že tahle rána prý dokonce promáčkla tyčku brankové konstrukce.

„Byla to asi ta nejtvrdší střela co jsem kdy viděl," přiznal pro mlive.com Nelson. „Celá střídačka se na mě otočila s ohromeným výrazem ve stylu "to si snad děláš legraci". Bylo to komické," vykládal trenér.

Pecka, o které vyprávěl, sice nebyla gólová, ale mnoho dalších z hole českého útočníka je. V posledních čtyřech zápasech se mohl radovat třikrát, celkem překonal gólmany už sedmnáctkrát a je nejlepší v týmu.

U Griffins ještě v minulém ročníku byl další podobný kanonýr, finský ostrostřelec Teemu Pulkkinen. Tomu v KHL v roce 2013 radar naměřil 161 kilometrů v hodině. Český hokejista tvrdí, že Fin má střelu přesnější, ale on sám tvrdší. A s tím souhlasí i kouč Nelson.

Odkud ale pochází umění rodáka z Pelhřimova? „Nevzpomínám si, že bych v dětství nacvičoval něco speciálního," dumal Frk. Okolí si ale jeho umění všimlo velmi brzy, a tak čím dál častěji slýchal pokyn "střílej"!

„Bylo to pořád, neměl jsem řešit nahrávky a jen se snažit pálit puky na bránu," vykládal s úsměvem.

Podobný systém u něj funguje i v AHL a jasným důkazem je začátek ročníku. Frk si odbyl premiéru v NHL v barvách Caroliny, jenže brzy se přes listinu volných hráčů znovu vrátil do organizace Detroitu a odtamtud rychle směr Grand Rapids.

Tým Griffins byl v té době na třináctém místě v soutěži ve využívání přesilových her. Teď? První příčka! A Frk v početní výhodě uspěl jedenáctkrát. Podle Nelsona pořád má i na NHL, jen ještě trochu musí zapracovat na defenzivní činnosti.

Mezitím se budou dál šířit příběhy o jeho střele. „Znáte ten zvuk, když jste na ledě a kolem vás vysokou rychlostí proletí puk? U Frka ho dokážeme slyšet až na střídačce," chlubí se Nelson.