TOTAL zkrat! Utekl z trestné a brutálně zbil sudího, sedí ve vazbě

Do konce finálového zápasu mezi týmy Erie Community College a Dakota College zbývalo 39 vteřin, Dakota vedla 7:4, navíc byl vyloučen na dvě minuty nováček v dresu suupeře Brandon Day.

Výsledek utkání byl hotový, zápas se ale v klidu nedohrál. Z trestné lavice Day po chvilce z běsile vystartoval na rozhodčího, kterého krosčekem srazil k ledu a pěstmi začal bušit i do jeho asistenta, až pak nepříčetného hokejisty zkrotili jeho spoluhráči.

VIDEO: Podívejte se na záznam celého incidentu

Erie Community College (NJCAA) player storms out of penalty box to level referee late in 3rd period, ending national title game pic.twitter.com/UuJYjSER3K