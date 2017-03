V Norsku psali hokejové dějiny! Zápas rozhodl gól až v čase 217:14

Přepište dějiny! Tuto hlášku použil komentátor Robert Záruba při zlatém vítězství českých hokejistů na olympiádě v Naganu v roce 1998. Více než o devatenáct let později lze tento pokřik použít znovu, protože tentokrát by měl zaznít v utkání play off norské Get-Ligaen. Páté čtvrtfinálové klání mezi Storhamarem a Sarpsborgem bylo rozhodnuto až v čase 217:14, což je absolutní rekord hokejové historie.

V noci z neděle na pondělí se přepisovaly hokejové dějiny. Překvapivě s tím nemá nic společného zámořská NHL, ale norská Get-Ligaen.

Hokejisté Storhamaru přivítali na domácím ledě Sarpsborg a páté čtvrtfinálové utkání skončilo vítězstvím domácích 2:1 po prodloužení. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby utkání neskončilo po půl třetí ráno, přestože úvodní buly bylo vhozeno v šest hodin večer.

Diváci v Hamaru tak sledovali rekordních osm prodloužení, když v tom posledním z nich rozhodl v čase 217:14 střelou z kruhu Joakim Jensen.

Hráči obou mužstev se tak zapsali do hokejových dějin a bezpečně překonali rekord z roku 1936. Tehdy utkání NHL mezi Detroitem a Montrealem Maroons dospělo až do času 176:30, v němž padl jediný a rozhodující gól zápasu.

V tom norském padlo o dva góly více, ale hrálo se o více než dvě třetiny déle! Skóre zápasu otevřel v čase 28:31 domácí útočník Erik de la Rose. V úvodu třetí části pak vyrovnával hostující Henrik Knold a utkání dospělo do prodloužení. O vítězi však nerozhodlo první, druhé, třetí, čtvrté… a ani sedmé.

Během dlouhého a únavného boje tribuny pochopitelně prořídly, protože někteří fanoušci spěchali dospat před prací či školou. I tak ovšem zůstaly na tribunách stovky fanoušků, kteří nadále hlasitě podporovali bojující a unavené hokejisty. Možná už trápení ukončil domácí Joakim Jensen a jeho mužstvo mohlo slavit vedení 3:2 na zápasy.

@NHLonNBCSports The new world record; Storhamar - Sparta 2-1. 217 minutes and 14 seconds played. — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) March 13, 2017

Dramatický průběh zápasu sledovaly také stovky fanoušku na oficiálním Facebooku hostujícího celku. Počet fanoušků narůstal i proto, že zmínka o utkání se dostala do televizního zápasu NHL mezi Detroitem a New Rangers. Trochu symbolicky to byli právě Red Wings, kteří o historické vedení přišli.

Co se statistik týče, na střely vyhráli také domácí v neuvěřitelném poměru 95:94. Obdivuhodný je tak výkon obou brankářů, kteří si připsali zákroků minimálně na tři zápasy.

Jen pro porovnání s českou Tipsport extraligou, rekordní maraton drží Vítkovice s Českými Budějovicemi. Jejich páté utkání předkola play off z roku 2013 ukončil gól v čase 113:51.